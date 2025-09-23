https://ria.ru/20250923/tramp-2043733366.html
В Кремле слышали, что Трамп сделает заявления по ДСНВ
В Кремле слышали, что Трамп сделает заявления по ДСНВ - РИА Новости, 23.09.2025
В Кремле слышали, что Трамп сделает заявления по ДСНВ
В Кремле слышали, что Трамп сделает заявления по ДСНВ

В Кремле слышали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп сам выскажется по поводу инициативы России по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ...
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле слышали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп сам выскажется по поводу инициативы России по ДСНВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы слышали вчера заявление от моей коллеги из Белого дома о том, что президент Трамп сам выскажется по этому поводу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
