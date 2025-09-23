https://ria.ru/20250923/tramp-2043664560.html

Трамп признал движение "Антифа" террористической организацией

Трамп признал движение "Антифа" террористической организацией - РИА Новости, 23.09.2025

Трамп признал движение "Антифа" террористической организацией

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T03:32:00+03:00

2025-09-23T03:32:00+03:00

2025-09-23T08:57:00+03:00

в мире

юта

сша

чарли кирк

убийство американского политика чарли кирка

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_88889e7b461c86483974ff73905a0840.jpg

ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией."Из-за вышеупомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я настоящим объявляю "Антифа" внутренней террористической организацией", — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Белого дома.Газета WSJ со ссылкой на источники сообщала, что в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифы".Убийство сторонника ТрампаДесятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

https://ria.ru/20250920/siyyarto-2043151504.html

https://ria.ru/20250922/tramp-2043423933.html

https://ria.ru/20250916/kirk-2042143645.html

юта

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юта, сша, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка, дональд трамп