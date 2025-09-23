Рейтинг@Mail.ru
Трамп признал движение "Антифа" террористической организацией
03:32 23.09.2025 (обновлено: 07:38 23.09.2025)
Трамп признал движение "Антифа" террористической организацией
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией, текст документа опубликован на сайте Белого дома.
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией, текст документа опубликован на сайте Белого дома."Из-за вышеупомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я настоящим объявляю "Антифа" внутренней террористической организацией", — говорится в тексте указа.Газета WSJ со ссылкой на источники сообщала, что в винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста и сторонника президента США Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифы".Убийство сторонника ТрампаДесятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией, текст документа опубликован на сайте Белого дома.
"Из-за вышеупомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я настоящим объявляю "Антифа" внутренней террористической организацией", — говорится в тексте указа.

Движение не существует как юридическая структура. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов.

Газета WSJ со ссылкой на источники сообщала, что в винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста и сторонника президента США Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифы".
Убийство сторонника Трампа

Десятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.

Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. В соцсетях наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

На публичных выступлениях Кирк не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.

Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
