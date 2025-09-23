https://ria.ru/20250923/tramp-2043647913.html
Трамп признал движение "Антифа" террористической организацией
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией, текст документа опубликован на сайте Белого дома. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T03:32:00+03:00
2025-09-23T03:32:00+03:00
2025-09-23T07:38:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
кэш патель
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией, текст документа опубликован на сайте Белого дома."Из-за вышеупомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я настоящим объявляю "Антифа" внутренней террористической организацией", — говорится в тексте указа.Газета WSJ со ссылкой на источники сообщала, что в винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста и сторонника президента США Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифы".Убийство сторонника ТрампаДесятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
https://ria.ru/20250922/tramp-2043421773.html
https://ria.ru/20250922/tramp-2043422248.html
сша
В мире, США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
