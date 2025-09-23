Рейтинг@Mail.ru
В США атаковали вертолет с Трампом - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/tramp-2043644587.html
В США атаковали вертолет с Трампом
В США атаковали вертолет с Трампом - РИА Новости, 23.09.2025
В США атаковали вертолет с Трампом
Подозрительный мужчина пытался устроить в Вашингтоне крушение вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, решив ослепить пилота лазерной указкой,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T01:54:00+03:00
2025-09-23T01:54:00+03:00
в мире
сша
лондон
дональд трамп
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43a0fbc194da70acf0de47ff4c784455.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подозрительный мужчина пытался устроить в Вашингтоне крушение вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, решив ослепить пилота лазерной указкой, сообщает NBС News со ссылкой на материалы судебного дела.Инцидент, по информации телеканала, произошел в вечером в субботу. Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго увидел на Конститьюшн-авеню подозрительного мужчину, который высматривал президентский борт."Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One (Президентского борта. — Прим. Ред.) и включил красную лазерную указку", — говорится в публикации.Сантьяго задержал Уинклера, вырвав у него из руки указку и надев на него наручники. При обыске у подозреваемого нашли нож.В ходе допроса задержанный заявил, что направил лазерную указку на президентский борт, так как якобы не знал, что нельзя этого делать, и выступил с утверждением, что направляет лазер на все подряд, например, на дорожные знаки.Как отмечается в материалах, действия подозреваемого "представляли риск внезапной потери зрения пилота и его дезориентации, особенно во время полета на малой высоте рядом с другими вертолетами (Парковой полиции США, Корпуса морской пехоты США) и монумента Вашингтону. "Это создавало для президентского борта риск столкновения в воздухе", — говорится в деле.Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.В прошлую пятницу газета Daily Mail сообщила со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, что вертолет президента США Дональда Трампа совершил вынужденную посадку в Лондоне, когда возвращался из резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.Это не первый инцидент с воздушным судном за время государственного визита Трампа в Британию. По данным агентства Bloomberg, на пути в королевство самолет президента США слишком сильно приблизился к пассажирскому лайнеру, но ЧП удалось избежать.
https://ria.ru/20250919/london-2043031131.html
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010602364.html
https://ria.ru/20250131/tramp-1996512284.html
сша
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698292_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_499f02e42742864ea903e5c9d0d10fce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, лондон, дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Лондон, Дональд Трамп, Кир Стармер
В США атаковали вертолет с Трампом

NBС News: мужчина атаковал лазерной указкой вертолет с Трампом на борту

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подозрительный мужчина пытался устроить в Вашингтоне крушение вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, решив ослепить пилота лазерной указкой, сообщает NBС News со ссылкой на материалы судебного дела.
Инцидент, по информации телеканала, произошел в вечером в субботу. Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго увидел на Конститьюшн-авеню подозрительного мужчину, который высматривал президентский борт.
Вертолет президента США Донадьда Трампа приземляется в загородной резиденции британского премьер-министра. 18 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне
19 сентября, 17:14
"Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One (Президентского борта. — Прим. Ред.) и включил красную лазерную указку", — говорится в публикации.
Сантьяго задержал Уинклера, вырвав у него из руки указку и надев на него наручники. При обыске у подозреваемого нашли нож.
В ходе допроса задержанный заявил, что направил лазерную указку на президентский борт, так как якобы не знал, что нельзя этого делать, и выступил с утверждением, что направляет лазер на все подряд, например, на дорожные знаки.
Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка
11 апреля, 02:43
Как отмечается в материалах, действия подозреваемого "представляли риск внезапной потери зрения пилота и его дезориентации, особенно во время полета на малой высоте рядом с другими вертолетами (Парковой полиции США, Корпуса морской пехоты США) и монумента Вашингтону. "Это создавало для президентского борта риск столкновения в воздухе", — говорится в деле.
Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.
В прошлую пятницу газета Daily Mail сообщила со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, что вертолет президента США Дональда Трампа совершил вынужденную посадку в Лондоне, когда возвращался из резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Это не первый инцидент с воздушным судном за время государственного визита Трампа в Британию. По данным агентства Bloomberg, на пути в королевство самолет президента США слишком сильно приблизился к пассажирскому лайнеру, но ЧП удалось избежать.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после крушения самолета American Airlines - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пилоты разбившегося вертолета должны были видеть самолет, заявил Трамп
31 января, 00:42
 
В миреСШАЛондонДональд ТрампКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала