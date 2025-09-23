В США атаковали вертолет с Трампом

https://ria.ru/20250923/tramp-2043644587.html

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подозрительный мужчина пытался устроить в Вашингтоне крушение вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, решив ослепить пилота лазерной указкой, сообщает NBС News со ссылкой на материалы судебного дела.Инцидент, по информации телеканала, произошел в вечером в субботу. Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго увидел на Конститьюшн-авеню подозрительного мужчину, который высматривал президентский борт."Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One (Президентского борта. — Прим. Ред.) и включил красную лазерную указку", — говорится в публикации.Сантьяго задержал Уинклера, вырвав у него из руки указку и надев на него наручники. При обыске у подозреваемого нашли нож.В ходе допроса задержанный заявил, что направил лазерную указку на президентский борт, так как якобы не знал, что нельзя этого делать, и выступил с утверждением, что направляет лазер на все подряд, например, на дорожные знаки.Как отмечается в материалах, действия подозреваемого "представляли риск внезапной потери зрения пилота и его дезориентации, особенно во время полета на малой высоте рядом с другими вертолетами (Парковой полиции США, Корпуса морской пехоты США) и монумента Вашингтону. "Это создавало для президентского борта риск столкновения в воздухе", — говорится в деле.Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.В прошлую пятницу газета Daily Mail сообщила со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, что вертолет президента США Дональда Трампа совершил вынужденную посадку в Лондоне, когда возвращался из резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.Это не первый инцидент с воздушным судном за время государственного визита Трампа в Британию. По данным агентства Bloomberg, на пути в королевство самолет президента США слишком сильно приблизился к пассажирскому лайнеру, но ЧП удалось избежать.

