00:16 23.09.2025 (обновлено: 01:12 23.09.2025)
в мире
сша
дональд трамп
хамас
израиль
саудовская аравия
биньямин нетаньяху
исраэль кац
Axios: Трамп представит принципы урегулирования ситуации в Газе

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп представит во вторник представителям арабских и мусульманских стран принципы мира и послевоенного управления в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и двух чиновников из арабских стран.
"Трамп во вторник представит группе лидеров арабских и мусульманских стран принципы мира и послевоенного управления в Газе", - сообщает портал.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас выступает по видеосвязи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Будущее народов Палестины и Израиля кроется в мире, заявил Аббас
Вчера, 23:32
Как отмечается, на встрече с Трампом будут присутствовать лидеры и высокопоставленные чиновники из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана. Как пишет портал, речь идет о наиболее конкретном на текущий момент предложении Трампа по окончанию войны.
Как ожидается, президент США обсудит принципы выхода сил Израиля из Газы и послевоенного управления сектором без участия палестинского движения ХАМАС, указывает портал. Как отмечает издание, США также хотят, чтобы арабские и мусульманские страны согласились направить военные силы в Газу и обеспечить финансирование на переходный период и восстановление сектора.
По словам собеседников издания, речь идет о плане США, а не израильском плане, представленном администрацией Трампа. Израильский чиновник сообщил порталу, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху знаком с основными положениями плана и знает, что некоторые его части не понравятся правительству еврейского государства, особенно касающиеся будущей деятельности Палестинской администрации в секторе.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Макрон призвал арабские страны признать Израиль
Вчера, 23:16
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ХАМАС не будет находиться у власти в секторе Газа, заявил Аббас
Вчера, 23:08
 
