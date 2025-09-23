https://ria.ru/20250923/tramp-2043636704.html

Axios: Трамп представит принципы урегулирования ситуации в Газе

Axios: Трамп представит принципы урегулирования ситуации в Газе

23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп представит во вторник представителям арабских и мусульманских стран принципы мира и послевоенного управления в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и двух чиновников из арабских стран. "Трамп во вторник представит группе лидеров арабских и мусульманских стран принципы мира и послевоенного управления в Газе", - сообщает портал.Как отмечается, на встрече с Трампом будут присутствовать лидеры и высокопоставленные чиновники из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана. Как пишет портал, речь идет о наиболее конкретном на текущий момент предложении Трампа по окончанию войны.Как ожидается, президент США обсудит принципы выхода сил Израиля из Газы и послевоенного управления сектором без участия палестинского движения ХАМАС, указывает портал. Как отмечает издание, США также хотят, чтобы арабские и мусульманские страны согласились направить военные силы в Газу и обеспечить финансирование на переходный период и восстановление сектора.По словам собеседников издания, речь идет о плане США, а не израильском плане, представленном администрацией Трампа. Израильский чиновник сообщил порталу, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху знаком с основными положениями плана и знает, что некоторые его части не понравятся правительству еврейского государства, особенно касающиеся будущей деятельности Палестинской администрации в секторе.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения.Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".

