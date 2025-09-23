Рейтинг@Mail.ru
Жителя Белгородской области будут судить за перевод денег террористам - РИА Новости, 23.09.2025
14:20 23.09.2025
Жителя Белгородской области будут судить за перевод денег террористам
Жителя Белгородской области будут судить за перевод денег террористам - РИА Новости, 23.09.2025
Жителя Белгородской области будут судить за перевод денег террористам
Тридцатисемилетний мужчина предстанет перед судом за перевод денег на нужды международной террористической организации под видом гуманитарной помощи, сообщили... РИА Новости, 23.09.2025
БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Тридцатисемилетний мужчина предстанет перед судом за перевод денег на нужды международной террористической организации под видом гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области. По данным ведомства, гражданин РФ в 2020 году перевел деньги на нужды международной террористической организации. Он использовал социальные сети, чтобы участвовать в сборе средств, который был замаскирован под гуманитарную помощь развивающейся стране. Находясь в Белгородской области, фигурант перевёл деньги на банковскую карту организатора сбора, осознавая, что таким образом содействует террористической деятельности. "Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области расследовано уголовное дело в отношении гражданина РФ, 1988 г.р... по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении организатора сбора, объявленного в международный розыск, также возбуждено уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы дела переданы в суд.
Жителя Белгородской области будут судить за перевод денег террористам

БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Тридцатисемилетний мужчина предстанет перед судом за перевод денег на нужды международной террористической организации под видом гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.
По данным ведомства, гражданин РФ в 2020 году перевел деньги на нужды международной террористической организации. Он использовал социальные сети, чтобы участвовать в сборе средств, который был замаскирован под гуманитарную помощь развивающейся стране. Находясь в Белгородской области, фигурант перевёл деньги на банковскую карту организатора сбора, осознавая, что таким образом содействует террористической деятельности.
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области расследовано уголовное дело в отношении гражданина РФ, 1988 г.р... по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении организатора сбора, объявленного в международный розыск, также возбуждено уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы дела переданы в суд.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Жителя КБР заподозрили в передаче террористам почти двух миллионов рублей
24 февраля, 09:50
 
