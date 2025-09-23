https://ria.ru/20250923/terrorizm-2043750905.html

Жителя Белгородской области будут судить за перевод денег террористам

Жителя Белгородской области будут судить за перевод денег террористам

БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Тридцатисемилетний мужчина предстанет перед судом за перевод денег на нужды международной террористической организации под видом гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области. По данным ведомства, гражданин РФ в 2020 году перевел деньги на нужды международной террористической организации. Он использовал социальные сети, чтобы участвовать в сборе средств, который был замаскирован под гуманитарную помощь развивающейся стране. Находясь в Белгородской области, фигурант перевёл деньги на банковскую карту организатора сбора, осознавая, что таким образом содействует террористической деятельности. "Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области расследовано уголовное дело в отношении гражданина РФ, 1988 г.р... по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении организатора сбора, объявленного в международный розыск, также возбуждено уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы дела переданы в суд.

Ольга Фомченкова

