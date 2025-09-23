https://ria.ru/20250923/tayfun-2043827095.html

Число эвакуированных из-за тайфуна в Китае превысило миллион

Число эвакуированных из-за тайфуна в Китае превысило миллион - РИА Новости, 23.09.2025

Число эвакуированных из-за тайфуна в Китае превысило миллион

Более 1 миллиона 44 тысяч человек эвакуированы в провинции Гуандун на юге Китая в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса", сообщает центральное телевидение РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T18:44:00+03:00

2025-09-23T18:44:00+03:00

2025-09-23T18:56:00+03:00

в мире

китай

гуандун

шэньчжэнь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043829520_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_1eefa5939399c419b55a52ce8ba8c6ac.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона 44 тысяч человек эвакуированы в провинции Гуандун на юге Китая в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса", сообщает центральное телевидение Китая (CCTV). Власти провинции во вторник сообщили о введении наивысшего уровня экстренного реагирования из-за надвигающегося "Рагаса", школы, производство и общественный транспорт приостановили работу. В городе Шэньчжэнь проводится эвакуация 400 тысяч человек, проживающих в наиболее опасных районах. "По данным департамента управления чрезвычайными ситуациями провинции Гуандун, по состоянию на 23 сентября 1 миллион 44 тысячи 215 человек были заранее эвакуированы по всей провинции", - сообщает CCTV. Ранее посольство РФ в КНР призвало россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса". Ожидается, что "Рагаса" 24-25 сентября ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао, а также затронет провинцию Юньнань. Синоптики прогнозируют ураган, проливные дожди и масштабные наводнения.

https://ria.ru/20250922/kitay-2043516031.html

китай

гуандун

шэньчжэнь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, гуандун, шэньчжэнь