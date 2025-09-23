Рейтинг@Mail.ru
Число эвакуированных из-за тайфуна в Китае превысило миллион
18:44 23.09.2025 (обновлено: 18:56 23.09.2025)
Число эвакуированных из-за тайфуна в Китае превысило миллион
Число эвакуированных из-за тайфуна в Китае превысило миллион - РИА Новости, 23.09.2025
Число эвакуированных из-за тайфуна в Китае превысило миллион
Более 1 миллиона 44 тысяч человек эвакуированы в провинции Гуандун на юге Китая в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса", сообщает центральное телевидение РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:44:00+03:00
2025-09-23T18:56:00+03:00
в мире
китай
гуандун
шэньчжэнь
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона 44 тысяч человек эвакуированы в провинции Гуандун на юге Китая в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса", сообщает центральное телевидение Китая (CCTV). Власти провинции во вторник сообщили о введении наивысшего уровня экстренного реагирования из-за надвигающегося "Рагаса", школы, производство и общественный транспорт приостановили работу. В городе Шэньчжэнь проводится эвакуация 400 тысяч человек, проживающих в наиболее опасных районах. "По данным департамента управления чрезвычайными ситуациями провинции Гуандун, по состоянию на 23 сентября 1 миллион 44 тысячи 215 человек были заранее эвакуированы по всей провинции", - сообщает CCTV. Ранее посольство РФ в КНР призвало россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса". Ожидается, что "Рагаса" 24-25 сентября ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао, а также затронет провинцию Юньнань. Синоптики прогнозируют ураган, проливные дожди и масштабные наводнения.
китай
гуандун
шэньчжэнь
в мире, китай, гуандун, шэньчжэнь
В мире, Китай, Гуандун, Шэньчжэнь
Число эвакуированных из-за тайфуна в Китае превысило миллион

CCTV: более 1 млн 44 тыс человек эвакуировали из-за супертайфуна Рагаса в Китае

© Getty Images / China News Service / Chen ChuhongСотрудница магазина заклеивает окна перед приходом супертайфуна "Рагаса" в провинции Гуандун, Китай
Сотрудница магазина заклеивает окна перед приходом супертайфуна Рагаса в провинции Гуандун, Китай - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Getty Images / China News Service / Chen Chuhong
Сотрудница магазина заклеивает окна перед приходом супертайфуна "Рагаса" в провинции Гуандун, Китай
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона 44 тысяч человек эвакуированы в провинции Гуандун на юге Китая в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса", сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).
Власти провинции во вторник сообщили о введении наивысшего уровня экстренного реагирования из-за надвигающегося "Рагаса", школы, производство и общественный транспорт приостановили работу. В городе Шэньчжэнь проводится эвакуация 400 тысяч человек, проживающих в наиболее опасных районах.
"По данным департамента управления чрезвычайными ситуациями провинции Гуандун, по состоянию на 23 сентября 1 миллион 44 тысячи 215 человек были заранее эвакуированы по всей провинции", - сообщает CCTV.
Ранее посольство РФ в КНР призвало россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса".
Ожидается, что "Рагаса" 24-25 сентября ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао, а также затронет провинцию Юньнань. Синоптики прогнозируют ураган, проливные дожди и масштабные наводнения.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Посольство в Китае призвало россиян отложить поездки в страну из-за тайфуна
