В Татарстане детский омбудсмен покинула свой пост

19:58 23.09.2025
ирина волынец
россия
республика татарстан (татарстан)
КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец покидает свой пост в связи с истечением контракта, но продолжит деятельность в сфере поддержки материнства и детства, защиты семей с детьми, сообщила РИА Новости детский омбудсмен. "Да, у меня истек пятилетний контракт на этой должности. Я уверена в том, что мой опыт, наработки, знания будут направлены на дальнейшую поддержку материнства и детства, поддержку российских семей, на повышение качества жизни семей с детьми", - сказала Волынец. Она уточнила, что срок ее полномочий истекает в конце сентября. Волынец не стала раскрывать информацию о новом месте работы, отметив, что продолжит деятельность в той же сфере. При этом она напомнила, что остается основателем, лидером национального родительского комитета. "Место работы меняется, а цели, намерения остаются. Буду стараться быть максимально эффективной. Независимо от того, на какой буду должности, уже не смогу не делать того, чему посвятила свою жизнь", - резюмировала Волынец. Волынец заняла должность уполномоченного по правам ребенка в Татарстане в сентябре 2020 года. На счету одного из самых активных и эффективных региональных детских омбудсменов инициатива о запрете изъятия за долги купленного на маткапитал жилья, предложение о возвращении смертной казни для педофилов-убийц, ограничение продажи алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним, инициатива по запрету вейпов и запрету вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних, запрет пропаганды разводов и семейного одиночества, обращение о признании деструктивным движений фембой и квадроберов и другие инициативы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИрина Волынец
Ирина Волынец. Архивное фото
