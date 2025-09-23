https://ria.ru/20250923/tarlev-2043528277.html

Василий Тарлев: выборы в Молдавии идут в атмосфере страха и преследований

Василий Тарлев: выборы в Молдавии идут в атмосфере страха и преследований

Василий Тарлев: выборы в Молдавии идут в атмосфере страха и преследований

Парламентские выборы в Молдавии, назначенные на 28 сентября, проходят в условиях беспрецедентного давления на оппозицию: от уголовных дел и обысков до... РИА Новости, 23.09.2025

Парламентские выборы в Молдавии, назначенные на 28 сентября, проходят в условиях беспрецедентного давления на оппозицию: от уголовных дел и обысков до ограничения прав сотен тысяч граждан за рубежом. В интервью РИА Новости бывший премьер-министр республики, председатель партии "Будущее Молдовы" и один из лидеров Патриотического блока Василий Тарлев рассказал о политических репрессиях, контроле ЦИК правящей PAS и попытках властей лишить диаспору в России права голоса.– Что заставило четыре партии – социалистов, коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" – объединиться в патриотический блок? Какие противоречия пришлось преодолеть? Это ответ на давление ЕС или способ защитить суверенитет Молдавии от внешнего вмешательства?– Молдова переживает не самый лучший период своего исторического развития. Мы понимаем, что исход двух событий – прошлогодних президентских выборов и предстоящих 28 сентября парламентских – решает судьбу страны: быть или не быть. Опыт президентской гонки показал нам, что оппоненты патриотов Молдовы действуют методами "разделяй и властвуй", фальсификаций, шантажа, уголовных дел и обмана. Мы сделали выводы, обсудили с людьми, проконсультировались в территориях, и все патриоты страны сказали нам одно: надо объединиться.Мы обратились ко всем здравомыслящим гражданам Молдовы. Для нас "молдаване" – это не этнос, не язык, а гражданская нация. Все равны перед Богом и перед конституцией. Наш посыл был прост: если вы за независимость, суверенитет, территориальную целостность, военный нейтралитет и благосостояние народа – давайте объединяться. И мы нашли общий язык с социалистами, коммунистами и "Сердцем Молдовы". Мы разные, у каждого есть ошибки и грехи, но мы оставили их в стороне и начали с чистого листа. Сегодня Патриотический блок – это единая сила, несмотря на провокации. Борьба идет фактически между двумя командами: нынешней властью, которая разрушает страну, и патриотами, которые ее защищают.– В последние месяцы мы наблюдаем усиление давления на оппозицию: обыски, уголовные дела, отказы в регистрации. Как вы оцениваете общую атмосферу для оппозиционных партий?– Давление ощущается очень остро. Шантаж, уголовные дела, протоколы, обыски, штрафы и прочие "страшилки" стали частью политической жизни. Мы в Патриотическом блоке это чувствуем как минимум с мая прошлого года, еще до президентских выборов. А нынешняя кампания – это уже катастрофа. Такое давление – это не просто ошибка власти, это ядерная бомба замедленного действия, которая разрушает государство изнутри.Но мы не собираемся сдаваться. Мы бойцы. И прекрасно понимаем, что за нами Родина, будущее страны. Наша задача – защитить закон, демократию, Конституцию и государственность Молдовы. Надеюсь, что народ увидит это и сделает правильный выбор.– Многие оппозиционные силы говорят о системном использовании административного ресурса правящей партии "Действие и солидарность". Какие механизмы давления вы считаете наиболее опасными для демократии?– Самое страшное сегодня – это полное подчинение всей государственной машины одной партии. Все органы власти работают деструктивно против собственного народа. Они потеряли контакт с людьми. Силовые структуры вмешались в политическую борьбу, перестали быть гарантом порядка и превратились в инструмент давления.У власти есть два удобных лозунга: если хотят что-то пообещать – "это Европа", если не могут объяснить свои провалы – "это рука Кремля". Но реальность в том, что все органы власти политизированы и направлены против тех, кто не согласен с позицией правящей партии. Это разрушает основы демократии и доверие граждан к государству.– В последние дни стало известно о попытках властей оказать давление именно на вашу партию "Будущее Молдовы". С какими формами давления вы лично столкнулись и как намерены защищать право вашей партии участвовать в выборах?– Давление на "Будущее Молдовы" идет с самого первого дня ее существования. С момента регистрации в 2024 году мы постоянно сталкивались с нарушениями прав наших членов. В прошлогодней президентской кампании именно мою кандидатуру сняли с регистрации без аргументов: ЦИК просто отменил собственное решение.Сейчас власти изобрели новый фильтр: чиновники из ЦИК сами решают, "разрешить или не разрешить" партии участвовать в выборах. Но конституция четко говорит: каждый гражданин имеет право выбирать и быть избранным. Никто, кроме суда, не может лишить этого права. Власть же создала искусственные барьеры: аттестации, экзамены, зачеты – миллион проблем.Да, давление огромное. Говорят о возможных арестах лидеров оппозиции, в том числе меня и моих коллег. Все это – часть кампании запугивания.Кроме того, мы постоянно сталкиваемся с запугиванием и дискредитацией. Были взломаны мои страницы в соцсетях, страницы партии, блокируются аккаунты. За мной и членами команды ведётся слежка. В районах после моих визитов начинают давить на людей: "Кто пригласил Тарлева? Кто ему принес воды в зной?" Людей запугивают, преследуют. Но мы все равно продолжаем работать. Мы законопослушные граждане и не выходим за рамки. Они (власти – ред.) хотят любой ценой выбить нас из кампании, но мы не боимся. Родина в опасности, и мы должны ее защищать.– Евгения Гуцул, глава Гагаузии, назвала свой приговор политической расправой. Как Патриотический блок планирует поддерживать ее и других оппозиционеров, таких как Попан? Видите ли вы в этом угрозу для русскоязычных регионов Молдовы?– Решение о создании автономии Гагаузии было одним из самых мудрых в новейшей истории Молдовы. Оно показало, что разные народы могут жить вместе в рамках одного государства. Этот опыт может служить примером и для решения приднестровского вопроса, кстати говоря.Сегодня мы видим, что процесс против главы Гагаузии Евгении Гуцул был политическим. Дело рассмотрели с космической скоростью, в обход всех процедур. Один судья, в первой инстанции, за считаные дни вынес приговор – семь лет заключения. Прямо в зале суда на Гуцул надели наручники, на глазах малолетнего сына. Это грубейшее нарушение закона и антигуманные действия: по нашему законодательству матери с несовершеннолетними детьми не должны подвергаться таким мерам.Мы видим в этом судилище (а иначе это не назовешь) не просто давление на гагаузов или русскоязычных граждан, а атаку на весь молдавский народ. Ну нельзя жителей Молдовы делить на "нацменьшинства" и "большинство". Исторически сложилось так, что на этой территории живут представители разных национальностей. Здесь нет пришлых. И мы все равны перед конституцией и перед Богом. Попытки разделить нас по национальному или языковому признаку – это вредительство, это вражеская стратегия, направленная на разрушение молдавского государства.– Как вы оцениваете роль молдавской диаспоры в России? Почему власти ограничивают количество избирательных участков для граждан в РФ?– У Молдовы всегда были добрые, исторически прочные отношения с Россией. Для нас российский народ – друг и партнер. Мы обязаны беречь эти связи, развивать сотрудничество. По официальным данным, в России проживает не менее 400 тысяч молдаван, а по нашей информации – более полумиллиона. Все они имеют право голоса.Но нынешняя власть открыла для них лишь два избирательных участка и всего 10 тысяч бюллетеней. Это издевательство. Даже если считать только 300 тысяч наших сограждан в России, двух участков и десяти тысяч бюллетеней катастрофически мало. Для сравнения: в Италии при 230-300 тысячах молдаван открыли 72 участка! Власть цинично лишает десятки и сотни тысяч граждан их конституционного права.Это не просто ошибка, это нарушение прав человека, нарушение конституции. Власти должны открыть участки для всех, независимо от того, где граждане живут и за кого собираются голосовать. Но власть боится диаспоры в СНГ и в России, потому что знает: там живут люди, которые понимают цену труда и видят реальное положение дел в стране. Поэтому они ограничивают их участие. Для нас это – еще один пример дискриминации и давления.– Господин Тарлев, вы резко осудили действия властей по недопуску архиепископа Маркелла в Иерусалим. Не видите ли вы в этом попытку разрыва духовных связей между Молдавией и православным миром? Как это отражается на простых верующих?– Для Молдовы вера – это фундамент общества. Мы единственная страна в мире, где более 98% населения исповедует православие. То, что власти не позволили архиепископу Маркеллу поехать в Иерусалим, чтобы помолиться за мир и благополучие страны, – это вопиющее нарушение. И это не единичный случай. Другим священникам также запрещали выезд.Мы видим системную атаку на Церковь. Власть пытается противопоставить традиционные ценности народа и свои идеологические проекты. Например, в День семьи тысячи людей вышли к кафедральному собору в Кишинёве, чтобы мирно защитить традиционную семью. А власти в тот же день организовали шествие представителей ЛГБТ, охраняемое тысячами вооруженных полицейских. Это был прямой плевок в веру, в традиции и в достоинство молдавского народа.Это не просто конфликт с Русской православной церковью, это атака на православие как таковое. Это попытка разделить людей по вере и сломать общество изнутри. Мы этого не допустим. У нас есть достоверные сведения, что власти готовили решение о выведении Кишиневской митрополии Московского патриархата из правового поля. Пока они не решились официально это сделать, но давление идёт: предупреждения священникам, ограничения в деятельности, дискредитация и запугивание. Мы видим, как власть пытается повторить украинский сценарий, когда церковь разделили, и общество было взорвано изнутри. Мы категорически против этого. Молдова всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной. Попытка ударить по церкви – это прямой удар по обществу. Придя к власти, мы наведем порядок и в этом направлении.– За время вашего премьерства (2001-2008 годы – ред.) ВВП Молдовы вырос в пять раз. Сейчас внешний долг превысил четыре миллиарда долларов. В чем причины такой деградации экономики? Вы критикуете власти за то, что они "перекладывают долги на будущие поколения". Какую экономическую модель предлагает ваш блок?– Сегодняшняя власть посадила страну на кредитную иглу. Доходы бюджета строятся не на развитии реального сектора, а на займах и импорте. Закрываются школы, университеты, детские сады. Это катастрофа, власть готовит безграмотное население. Закрыли даже Аграрный университет, где учились студенты из 60 стран мира, и университет физической культуры, хотя спорт всегда был сильной стороной молдаван.Все рушится: медицина, промышленность, транспорт. Железная дорога обанкрочена, порт Джурджулешты ночью продан иностранной компании. А это стратегические предприятия, киты независимости. Я помню, как в годы премьерства мы восстановили промышленность, ввели нулевой налог на прибыль, обеспечили рост ВВП до 9% в год.Мы предлагаем индустриально-аграрную модель развития: восстановить заводы, переработку, сельское хозяйство. При мне работали 67 консервных заводов, сейчас – всего три. Мы сделаем налоговую реформу, обеспечим энергетическую безопасность, вернем газ по пять-семь леев за кубометр вместо нынешних 17-30. Получив дешевый газ, мы снизим цены на коммуналку и электричество, сделаем товары конкурентными. Народ получит рабочие места, достойные зарплаты, а экономика оживет.– Как ваша партия "Будущее Молдовы" и весь блок планируют решать экономические проблемы – миграцию, внешний долг и рецессию, которую вы диагностируете уже полтора-два года? Есть ли здесь место для возобновления экономического сотрудничества с Россией и ЕАЭС?– Мир меняется. Сегодня большие государства делают большую политику, а такие страны, как Молдова, должны делать мудрую политику. Мы все – равноправные члены ООН, каждый имеет один голос, независимо от размеров. Поэтому надо исходить из национального интереса.Мы должны дружить со всеми, где нас уважают: и с Европейским союзом, и с Евразийским союзом, и с ШОС, и с БРИКС. Наши предки веками продвигали молдавскую продукцию на Восток, и отказываться от этого – преступление. Но одновременно нужно развивать новые рынки.Я был одним из инициаторов статуса наблюдателя для Молдовы в ЕАЭС, и даже сейчас мы, предприниматели, продолжаем участие в его форумах. Мы видим много пользы в этом сотрудничестве. Евразийский и европейский векторы не противоречат друг другу. Мы должны использовать оба ради интересов Молдовы.– Как патриотические силы Молдовы планируют налаживать отношения с Россией в условиях, когда власти блокируют российские СМИ, запрещают депутатам посещать Москву? Что нужно изменить в первую очередь?– Отношения с Россией для нас исторически особенные. В России живут сотни тысяч наших граждан, там рынок сбыта для нашей продукции, там мы можем получать энергоносители, удобрения, реализовывать совместные социальные проекты.Сегодняшняя власть воюет с Россией, обвиняет ее руководство. Это неправильно. Мы же будем открывать авиасообщение, восстанавливать логистику, снимать искусственные барьеры, возобновлять культурные связи. Молдова должна стать мостом между Востоком и Западом, привлекательной платформой, а не вечно искать врагов. Мы относимся к России и к российскому народу с уважением и будем развивать отношения на равных.

молдавия

россия

