Источник рассказал о реакции Тарасовой на уголовное дело

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, сильно переживает из-за уголовного дела, но держится, сообщил РИА Новости источник. "Она сильно переживает из-за ситуации. Но держится",- сказал собеседник агентства. Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Домодедовский суд Подмосковья избрал Тарасовой запрет определенных действий, при этом следствие настаивало на домашнем аресте. Сама Тарасова в суде заявляла, что "совершила большую ошибку" и раскаивается. Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах. Защита представила письмо за подписью "Первого канала" в поддержку актрисы и просило "не изолировать" ее от общества. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения, поскольку Тарасова имеет паспорт Израиля и может скрыться. Тем не менее, суд пошел на встречу актрисе и не стал ограничивать в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб. Ранее источник РИА Новости сообщал, что прокуратура не вносила апелляционное представление на меру пресечения Тарасовой.

