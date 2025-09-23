Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 23.09.2025 (обновлено: 06:25 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/svyazi-2043649635.html
Молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией
Молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией - РИА Новости, 23.09.2025
Молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией
Оппозиционный Патриотический блок в случае победы на выборах в Молдавии намерен открыть прямые авиарейсы и восстановить культурные и экономические связи с... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T04:19:00+03:00
2025-09-23T06:25:00+03:00
в мире
россия
молдавия
москва
василий тарлев
игорь додон
ирина влах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031617065_0:153:3036:1862_1920x0_80_0_0_fb2de2dde78c9bd9a9e2be5132da8e47.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок в случае победы на выборах в Молдавии намерен открыть прямые авиарейсы и восстановить культурные и экономические связи с Россией, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров блока, экс-премьер Василий Тарлев.Прямое авиасообщение между Кишиневом и Москвой было приостановлено в 2022 году. Ограничения затронули интересы сотен тысяч граждан, а также усложнили транспортные и логистические цепочки, отмечают представители оппозиции."Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия. Нужно возобновлять культурные проекты и социальные программы, которые объединяют людей. Молдова должна стать мостом между Востоком и Западом, а не вечным источником конфликтов. Мы уважаем Россию и российский народ и будем строить отношения на равных, как это всегда было исторически", — подчеркнул Тарлев.По его словам, отношения с Россией имеют особое значение для Молдавии."Там живут сотни тысяч наших граждан, там рынок сбыта для нашей продукции и источник энергоносителей. Сегодняшняя власть воюет с Россией, обвиняет ее руководство. Это неправильно и опасно для самой Молдовы. Мы не должны строить барьеры, наоборот - обязаны беречь и развивать эти связи", — сказал Тарлев.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043647573.html
https://ria.ru/20250923/moldavija-2043638215.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031617065_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_71a5319c1ed7b661265a632b92213631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, москва, василий тарлев, игорь додон, ирина влах
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Василий Тарлев, Игорь Додон, Ирина Влах
Молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией

Тарлев: в случае победы на выборах оппозиция наладит культурные связи с Россией

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев на митинге оппозиции "За Молдову" в Кишиневе
Лидер оппозиционной в Молдавии партии Будущее Молдовы Василий Тарлев на митинге оппозиции За Молдову в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев на митинге оппозиции "За Молдову" в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок в случае победы на выборах в Молдавии намерен открыть прямые авиарейсы и восстановить культурные и экономические связи с Россией, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров блока, экс-премьер Василий Тарлев.
Прямое авиасообщение между Кишиневом и Москвой было приостановлено в 2022 году. Ограничения затронули интересы сотен тысяч граждан, а также усложнили транспортные и логистические цепочки, отмечают представители оппозиции.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Молдавии рассказали о шагах в случае победы оппозиции
03:18
"Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия. Нужно возобновлять культурные проекты и социальные программы, которые объединяют людей. Молдова должна стать мостом между Востоком и Западом, а не вечным источником конфликтов. Мы уважаем Россию и российский народ и будем строить отношения на равных, как это всегда было исторически", — подчеркнул Тарлев.
По его словам, отношения с Россией имеют особое значение для Молдавии.
"Там живут сотни тысяч наших граждан, там рынок сбыта для нашей продукции и источник энергоносителей. Сегодняшняя власть воюет с Россией, обвиняет ее руководство. Это неправильно и опасно для самой Молдовы. Мы не должны строить барьеры, наоборот - обязаны беречь и развивать эти связи", — сказал Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Молдавии сообщили о панике власти перед выборами
00:33
 
В миреРоссияМолдавияМоскваВасилий ТарлевИгорь ДодонИрина Влах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала