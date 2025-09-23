Молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией

https://ria.ru/20250923/svyazi-2043649635.html

КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок в случае победы на выборах в Молдавии намерен открыть прямые авиарейсы и восстановить культурные и экономические связи с Россией, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров блока, экс-премьер Василий Тарлев.Прямое авиасообщение между Кишиневом и Москвой было приостановлено в 2022 году. Ограничения затронули интересы сотен тысяч граждан, а также усложнили транспортные и логистические цепочки, отмечают представители оппозиции."Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия. Нужно возобновлять культурные проекты и социальные программы, которые объединяют людей. Молдова должна стать мостом между Востоком и Западом, а не вечным источником конфликтов. Мы уважаем Россию и российский народ и будем строить отношения на равных, как это всегда было исторически", — подчеркнул Тарлев.По его словам, отношения с Россией имеют особое значение для Молдавии."Там живут сотни тысяч наших граждан, там рынок сбыта для нашей продукции и источник энергоносителей. Сегодняшняя власть воюет с Россией, обвиняет ее руководство. Это неправильно и опасно для самой Молдовы. Мы не должны строить барьеры, наоборот - обязаны беречь и развивать эти связи", — сказал Тарлев.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

