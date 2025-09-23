https://ria.ru/20250923/svr-2043697033.html

В СВР рассказали о плане НАТО против российских войск в ПМР

В СВР рассказали о плане НАТО против российских войск в ПМР

Для ввода войск НАТО в Молдавию планируется совершить провокацию против российских войск в Приднестровье, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Для ввода войск НАТО в Молдавию планируется совершить провокацию против российских войск в Приднестровье, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск", - говорится в заявлении.

2025

