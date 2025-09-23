Рейтинг@Mail.ru
В СВР рассказали о плане НАТО против российских войск в ПМР - РИА Новости, 23.09.2025
11:21 23.09.2025
В СВР рассказали о плане НАТО против российских войск в ПМР
Для ввода войск НАТО в Молдавию планируется совершить провокацию против российских войск в Приднестровье, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Для ввода войск НАТО в Молдавию планируется совершить провокацию против российских войск в Приднестровье, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск", - говорится в заявлении.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Для ввода войск НАТО в Молдавию планируется совершить провокацию против российских войск в Приднестровье, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск", - говорится в заявлении.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В СВР рассказали о планах ЕС оккупировать Молдавию
