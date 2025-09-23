https://ria.ru/20250923/svr-2043696273.html

В СВР рассказали о планах ЕС оккупировать Молдавию

В СВР рассказали о планах ЕС оккупировать Молдавию - РИА Новости, 23.09.2025

В СВР рассказали о планах ЕС оккупировать Молдавию

Брюссель не откажется от плана оккупировать Молдавию даже в случае, если сразу после выборов не потребуется внешнего вмешательства, ввод войск планируется... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T11:17:00+03:00

2025-09-23T11:17:00+03:00

2025-09-23T11:17:00+03:00

в мире

молдавия

брюссель

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Брюссель не откажется от плана оккупировать Молдавию даже в случае, если сразу после выборов не потребуется внешнего вмешательства, ввод войск планируется несколько позже, сообщила Служба внешней разведки России. "Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября следующего года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250923/voennye-2043692609.html

молдавия

брюссель

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, брюссель, россия