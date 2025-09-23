Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для армии

https://ria.ru/20250923/svo-2043855070.html

Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для российской армии на нужды СВО

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для российской армии на нужды СВО, сообщили в пресс-службе цирка. "Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре поддержал российскую армию, закупив 20 дронов для нужд специальной военной операции. Это вклад в общее дело для разведки и наведения огня", - говорится в сообщении в Telegram-канал цирка. Гуманитарная помощь состоялась по инициативе коллектива цирка, отметили в пресс-службе. В знак благодарности за поддержку дирекция цирка и лично генеральный директор Максим Никулин получили благодарственные письма от военнослужащих: теплые слова и официальная признательность поступили от бойцов и командования 29-й гвардейской общевойсковой армии и 73-й отдельной радиотехнической бригады, заключили в цирке.

