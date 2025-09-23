Рейтинг@Mail.ru
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для армии
21:37 23.09.2025
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для армии
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для российской армии на нужды СВО, сообщили в пресс-службе цирка. "Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре поддержал российскую армию, закупив 20 дронов для нужд специальной военной операции. Это вклад в общее дело для разведки и наведения огня", - говорится в сообщении в Telegram-канал цирка. Гуманитарная помощь состоялась по инициативе коллектива цирка, отметили в пресс-службе. В знак благодарности за поддержку дирекция цирка и лично генеральный директор Максим Никулин получили благодарственные письма от военнослужащих: теплые слова и официальная признательность поступили от бойцов и командования 29-й гвардейской общевойсковой армии и 73-й отдельной радиотехнической бригады, заключили в цирке.
2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для российской армии на нужды СВО, сообщили в пресс-службе цирка.
"Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре поддержал российскую армию, закупив 20 дронов для нужд специальной военной операции. Это вклад в общее дело для разведки и наведения огня", - говорится в сообщении в Telegram-канал цирка.
Гуманитарная помощь состоялась по инициативе коллектива цирка, отметили в пресс-службе. В знак благодарности за поддержку дирекция цирка и лично генеральный директор Максим Никулин получили благодарственные письма от военнослужащих: теплые слова и официальная признательность поступили от бойцов и командования 29-й гвардейской общевойсковой армии и 73-й отдельной радиотехнической бригады, заключили в цирке.
Гумантираный груз из Марий Эл - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Автомобили, боеприпасы и стройматериалы отправили из Марий Эл бойцам на СВО
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
