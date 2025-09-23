https://ria.ru/20250923/svo-2043855070.html
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для армии
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для армии - РИА Новости, 23.09.2025
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для армии
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для российской армии на нужды СВО, сообщили в пресс-службе цирка. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T21:37:00+03:00
2025-09-23T21:37:00+03:00
2025-09-23T21:37:00+03:00
надежные люди
московский цирк никулина
максим никулин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976996821_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_642a625d1a2cf24f227df97bd3e78f49.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для российской армии на нужды СВО, сообщили в пресс-службе цирка. "Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре поддержал российскую армию, закупив 20 дронов для нужд специальной военной операции. Это вклад в общее дело для разведки и наведения огня", - говорится в сообщении в Telegram-канал цирка. Гуманитарная помощь состоялась по инициативе коллектива цирка, отметили в пресс-службе. В знак благодарности за поддержку дирекция цирка и лично генеральный директор Максим Никулин получили благодарственные письма от военнослужащих: теплые слова и официальная признательность поступили от бойцов и командования 29-й гвардейской общевойсковой армии и 73-й отдельной радиотехнической бригады, заключили в цирке.
https://ria.ru/20250923/svo-2043734390.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976996821_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2bfecadf4ded0558e6fc245ce2e98a6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский цирк никулина, максим никулин
Надежные люди, Московский цирк Никулина, Максим Никулин
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для армии
Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для армии России
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре закупил 20 дронов для российской армии на нужды СВО, сообщили в пресс-службе цирка.
"Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре поддержал российскую армию, закупив 20 дронов для нужд специальной военной операции. Это вклад в общее дело для разведки и наведения огня", - говорится в сообщении в Telegram-канал цирка.
Гуманитарная помощь состоялась по инициативе коллектива цирка, отметили в пресс-службе. В знак благодарности за поддержку дирекция цирка и лично генеральный директор Максим Никулин получили благодарственные письма от военнослужащих: теплые слова и официальная признательность поступили от бойцов и командования 29-й гвардейской общевойсковой армии и 73-й отдельной радиотехнической бригады, заключили в цирке.