https://ria.ru/20250923/svo-2043646268.html
Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении
Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.09.2025
Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении
Бойцы группировки войск "Восток" на запорожском направлении спасли щенка, выходили его после болезни и перевозили на другие направления на БТР, рассказал РИА... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T02:41:00+03:00
2025-09-23T02:41:00+03:00
2025-09-23T02:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ce5ced85c8003f3772ef8301e4e45d6.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" на запорожском направлении спасли щенка, выходили его после болезни и перевозили на другие направления на БТР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Тимоха". "Мы завели еще на запорожском направлении собаку, взяли щенком, ухаживали. Заболела чумкой, отпоили ее, вырастили, она стала как родным другом", - сказал он. По словам бойца, перевозить питомца приходилось даже во время выполнения боевых задач, в том числе на бронетранспортере. "Мы вообще думали, как в принципе взять и как перевезти эту собаку. Собака, не привыкшая кататься на технике, большой шум, гул. Мы придумали, сделали как кенгуру: передние лапы у нее на плечах, а задними она обнимала талию. Вот так мы ее перевозили в два направления", - отметил он. Сейчас собака находится в безопасном месте, в базовом районе, где за ней ухаживают сослуживцы. "Она стала для нас настоящим боевым товарищем", - добавил "Тимоха".
https://ria.ru/20250922/svo-2043621134.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319386_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5998286b2ba7fecb7c8eb3e6d4223e7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении
Бойцы "Востока" спасли щенка в зоне СВО и перевозили его на БТР
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" на запорожском направлении спасли щенка, выходили его после болезни и перевозили на другие направления на БТР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Тимоха".
"Мы завели еще на запорожском направлении собаку, взяли щенком, ухаживали. Заболела чумкой, отпоили ее, вырастили, она стала как родным другом", - сказал он.
По словам бойца, перевозить питомца приходилось даже во время выполнения боевых задач, в том числе на бронетранспортере.
"Мы вообще думали, как в принципе взять и как перевезти эту собаку. Собака, не привыкшая кататься на технике, большой шум, гул. Мы придумали, сделали как кенгуру: передние лапы у нее на плечах, а задними она обнимала талию. Вот так мы ее перевозили в два направления", - отметил он.
Сейчас собака находится в безопасном месте, в базовом районе, где за ней ухаживают сослуживцы.
"Она стала для нас настоящим боевым товарищем", - добавил "Тимоха".