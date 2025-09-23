https://ria.ru/20250923/svo-2043646268.html

Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении

Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.09.2025

Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении

Бойцы группировки войск "Восток" на запорожском направлении спасли щенка, выходили его после болезни и перевозили на другие направления на БТР, рассказал РИА... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T02:41:00+03:00

2025-09-23T02:41:00+03:00

2025-09-23T02:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ce5ced85c8003f3772ef8301e4e45d6.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" на запорожском направлении спасли щенка, выходили его после болезни и перевозили на другие направления на БТР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Тимоха". "Мы завели еще на запорожском направлении собаку, взяли щенком, ухаживали. Заболела чумкой, отпоили ее, вырастили, она стала как родным другом", - сказал он. По словам бойца, перевозить питомца приходилось даже во время выполнения боевых задач, в том числе на бронетранспортере. "Мы вообще думали, как в принципе взять и как перевезти эту собаку. Собака, не привыкшая кататься на технике, большой шум, гул. Мы придумали, сделали как кенгуру: передние лапы у нее на плечах, а задними она обнимала талию. Вот так мы ее перевозили в два направления", - отметил он. Сейчас собака находится в безопасном месте, в базовом районе, где за ней ухаживают сослуживцы. "Она стала для нас настоящим боевым товарищем", - добавил "Тимоха".

https://ria.ru/20250922/svo-2043621134.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы рф