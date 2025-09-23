Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:41 23.09.2025
Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении
Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.09.2025
Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении
Бойцы группировки войск "Восток" на запорожском направлении спасли щенка, выходили его после болезни и перевозили на другие направления на БТР, рассказал РИА... РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" на запорожском направлении спасли щенка, выходили его после болезни и перевозили на другие направления на БТР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Тимоха". "Мы завели еще на запорожском направлении собаку, взяли щенком, ухаживали. Заболела чумкой, отпоили ее, вырастили, она стала как родным другом", - сказал он. По словам бойца, перевозить питомца приходилось даже во время выполнения боевых задач, в том числе на бронетранспортере. "Мы вообще думали, как в принципе взять и как перевезти эту собаку. Собака, не привыкшая кататься на технике, большой шум, гул. Мы придумали, сделали как кенгуру: передние лапы у нее на плечах, а задними она обнимала талию. Вот так мы ее перевозили в два направления", - отметил он. Сейчас собака находится в безопасном месте, в базовом районе, где за ней ухаживают сослуживцы. "Она стала для нас настоящим боевым товарищем", - добавил "Тимоха".
россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Востока" спасли щенка на Запорожском направлении

Бойцы "Востока" спасли щенка в зоне СВО и перевозили его на БТР

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" на запорожском направлении спасли щенка, выходили его после болезни и перевозили на другие направления на БТР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Тимоха".
"Мы завели еще на запорожском направлении собаку, взяли щенком, ухаживали. Заболела чумкой, отпоили ее, вырастили, она стала как родным другом", - сказал он.
В США сделали признание из-за событий в зоне СВО
Вчера, 21:47
В США сделали признание из-за событий в зоне СВО
Вчера, 21:47
По словам бойца, перевозить питомца приходилось даже во время выполнения боевых задач, в том числе на бронетранспортере.
"Мы вообще думали, как в принципе взять и как перевезти эту собаку. Собака, не привыкшая кататься на технике, большой шум, гул. Мы придумали, сделали как кенгуру: передние лапы у нее на плечах, а задними она обнимала талию. Вот так мы ее перевозили в два направления", - отметил он.
Сейчас собака находится в безопасном месте, в базовом районе, где за ней ухаживают сослуживцы.
"Она стала для нас настоящим боевым товарищем", - добавил "Тимоха".
