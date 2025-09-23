https://ria.ru/20250923/sud-2043803091.html

Россиянку, оставившую дочь в аэропорту в Турции, лишили родительских прав

Россиянку, оставившую дочь в аэропорту в Турции, лишили родительских прав - РИА Новости, 23.09.2025

Россиянку, оставившую дочь в аэропорту в Турции, лишили родительских прав

Павлово-Посадский городской суд Московской области лишил родительских прав Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденного ребенка в аэропорту в Турции. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T17:32:00+03:00

2025-09-23T17:32:00+03:00

2025-09-23T18:30:00+03:00

турция

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

московская область (подмосковье)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001234130_0:0:842:474_1920x0_80_0_0_1aa5d80908e737c51e8ae9840d6c471f.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Павлово-Посадский городской суд Московской области лишил родительских прав Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденного ребенка в аэропорту в Турции."Удовлетворили исковые требования в полном объеме", — сообщила РИА Новости юрист Елена Спиряева, представляющая интересы ответчика.Защита планирует обжаловать решение суда.В октябре прошлого года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта в Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Девушка собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью Еленой.Женщины утверждали, что они не знали о беременности Екатерины. Позже они выражали сожаление о случившемся и говорили, что хотят вернуться домой вместе с дочкой, которую назвали Николь. Сейчас она находится в гостевой приемной семье.Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушку ребенка оправдали в феврале.Следственный отдел по городу Электросталь возбудил дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной. Приемная мать ребенка обращалась к главе СК России Александру Бастрыкину, он взял ход расследования на контроль.

https://ria.ru/20250910/burnashkina-2041025647.html

https://ria.ru/20250914/isk-2041771722.html

https://ria.ru/20250904/burnashkin-2039704428.html

турция

россия

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, московская область (подмосковье), москва