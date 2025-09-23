Россиянку, оставившую дочь в аэропорту в Турции, лишили родительских прав

Рейтинг@Mail.ru
17:32 23.09.2025 (обновлено: 18:30 23.09.2025)
турция
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
москва
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Павлово-Посадский городской суд Московской области лишил родительских прав Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденного ребенка в аэропорту в Турции."Удовлетворили исковые требования в полном объеме", — сообщила РИА Новости юрист Елена Спиряева, представляющая интересы ответчика.Защита планирует обжаловать решение суда.В октябре прошлого года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта в Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Девушка собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью Еленой.Женщины утверждали, что они не знали о беременности Екатерины. Позже они выражали сожаление о случившемся и говорили, что хотят вернуться домой вместе с дочкой, которую назвали Николь. Сейчас она находится в гостевой приемной семье.Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушку ребенка оправдали в феврале.Следственный отдел по городу Электросталь возбудил дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной. Приемная мать ребенка обращалась к главе СК России Александру Бастрыкину, он взял ход расследования на контроль.
турция
россия
московская область (подмосковье)
москва
турция, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, московская область (подмосковье), москва
Турция, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Московская область (Подмосковье), Москва
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияРоссиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорту в Турции
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорту в Турции
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Павлово-Посадский городской суд Московской области лишил родительских прав Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденного ребенка в аэропорту в Турции.
"Удовлетворили исковые требования в полном объеме", — сообщила РИА Новости юрист Елена Спиряева, представляющая интересы ответчика.
Защита планирует обжаловать решение суда.
В октябре прошлого года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта в Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Девушка собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью Еленой.
Женщины утверждали, что они не знали о беременности Екатерины. Позже они выражали сожаление о случившемся и говорили, что хотят вернуться домой вместе с дочкой, которую назвали Николь. Сейчас она находится в гостевой приемной семье.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушку ребенка оправдали в феврале.
Следственный отдел по городу Электросталь возбудил дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной. Приемная мать ребенка обращалась к главе СК России Александру Бастрыкину, он взял ход расследования на контроль.
ТурцияПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
