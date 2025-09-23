Россиянку, оставившую дочь в аэропорту в Турции, лишили родительских прав
Суд лишил родительских прав оставившую ребенка в аэропорту Турции Бурнашкину
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорту в Турции

Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорту в Турции
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Павлово-Посадский городской суд Московской области лишил родительских прав Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденного ребенка в аэропорту в Турции.
"Удовлетворили исковые требования в полном объеме", — сообщила РИА Новости юрист Елена Спиряева, представляющая интересы ответчика.
Защита планирует обжаловать решение суда.
В октябре прошлого года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта в Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Девушка собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью Еленой.
Женщины утверждали, что они не знали о беременности Екатерины. Позже они выражали сожаление о случившемся и говорили, что хотят вернуться домой вместе с дочкой, которую назвали Николь. Сейчас она находится в гостевой приемной семье.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушку ребенка оправдали в феврале.
Следственный отдел по городу Электросталь возбудил дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной. Приемная мать ребенка обращалась к главе СК России Александру Бастрыкину, он взял ход расследования на контроль.