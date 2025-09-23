https://ria.ru/20250923/sud-2043757569.html

В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"*, расстрелявшему мирного жителя

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам лишения свободы боевика "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация), расстрелявшего в Мариуполе мирного жителя, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя-связиста отдельного отряда специального назначения "Азов"* бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) 28-летнего Николая Гуртовского", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Гуртовский совместно с сослуживцем, выполняя преступный приказ командования, прибыл на улицу Плановую в Мариуполе с целью поиска и уничтожения российских военнослужащих. Там Гуртовский открыл огонь из автомата по гражданскому мужчине. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. "Гуртовский был признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гуртовского к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - заявили в ведомстве.* Организация признана террористической и запрещена в России

