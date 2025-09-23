https://ria.ru/20250923/sud-2043750750.html
Экс-директор детсада в Приморье попал под суд за халатность
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Бывшего директора детского сада в Приморье, на территории которого ребёнок прыгнул в горячую золу у котельной и получил ожоги, будут судить за халатность, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. В июне прокуратура Приморья сообщала, что на территории детского сада станции Сысоевка ребёнок 2018 года рождения получил термические ожоги, прыгнув в горячую золу, следователи возбудили уголовное дело о халатности. В надзорном ведомстве уточняли, что инцидент произошёл в апреле, а должностные лица, нарушив требования закона, допустили складирование вблизи котельной горячей золы, которую и не убирали, и не огородили. "СКР Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора детского сада... В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СУСК.
