14:19 23.09.2025
Экс-директор детсада в Приморье попал под суд за халатность
Происшествия, Россия
Экс-директор детсада в Приморье попал под суд за халатность

Экс-директора детсада в Приморье осудят из-за получения ребенком ожогов

© РИА Новости
Заседание суда
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Бывшего директора детского сада в Приморье, на территории которого ребёнок прыгнул в горячую золу у котельной и получил ожоги, будут судить за халатность, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
В июне прокуратура Приморья сообщала, что на территории детского сада станции Сысоевка ребёнок 2018 года рождения получил термические ожоги, прыгнув в горячую золу, следователи возбудили уголовное дело о халатности. В надзорном ведомстве уточняли, что инцидент произошёл в апреле, а должностные лица, нарушив требования закона, допустили складирование вблизи котельной горячей золы, которую и не убирали, и не огородили.
"СКР Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора детского сада... В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СУСК.
