https://ria.ru/20250923/sud-2043750750.html

Экс-директор детсада в Приморье попал под суд за халатность

Экс-директор детсада в Приморье попал под суд за халатность - РИА Новости, 23.09.2025

Экс-директор детсада в Приморье попал под суд за халатность

Бывшего директора детского сада в Приморье, на территории которого ребёнок прыгнул в горячую золу у котельной и получил ожоги, будут судить за халатность,... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T14:19:00+03:00

2025-09-23T14:19:00+03:00

2025-09-23T14:19:00+03:00

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_8fd0869547b0894319597a9fb4545fea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Бывшего директора детского сада в Приморье, на территории которого ребёнок прыгнул в горячую золу у котельной и получил ожоги, будут судить за халатность, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. В июне прокуратура Приморья сообщала, что на территории детского сада станции Сысоевка ребёнок 2018 года рождения получил термические ожоги, прыгнув в горячую золу, следователи возбудили уголовное дело о халатности. В надзорном ведомстве уточняли, что инцидент произошёл в апреле, а должностные лица, нарушив требования закона, допустили складирование вблизи котельной горячей золы, которую и не убирали, и не огородили. "СКР Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора детского сада... В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20250922/rossiya-2043553505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия