Суд в Москве начал банкротство "дочки" Microsoft в России

2025-09-23T12:49:00+03:00

2025-09-23T12:49:00+03:00

2025-09-23T13:13:00+03:00

россия

microsoft corporation

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967536581_0:163:3076:1893_1920x0_80_0_0_69e15c04a9e620d679c371795e7b6b44.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по собственному заявлению ООО "Майкрософт Рус" ввел в этом российском подразделении американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation начальную процедуру банкротства - наблюдение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Председатель должника сообщил в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей.Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 17 марта.Временным управляющим утвержден Александр Пономаренко из ассоциации "Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих". Как пояснила судья Татьяна Лобова, суд определил эту СРО по собственному усмотрению методом случайного выбора.ООО "Майкрософт Рус" 2 июля разместило на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Кредитором в публикации был указан только Газпромбанк. На заседании во вторник суд удовлетворил ходатайство этого банка о вступлении в дело о банкротстве в качестве третьего лица.Как пояснил представитель должника, с 2022 года материнской компанией были приостановлены продажи продуктов и услуг в России, "Майкрософт Рус" продолжала оказывать техподдержку. В последнее время у нее был единственный клиент, который в 2025 году тоже приостановил отношения, у компании перестал генерироваться доход и она в соответствии с законом инициировала процедуру банкротства, пояснил юрист.Арбитражный суд Москвы в апреле по иску Газпромбанка взыскал с ООО "Майкрософт Рус" более 943 тысяч долларов – около 887 тысяч долларов неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору от 17 сентября 2021 года на оказание услуг поддержки Microsoft Unified Support, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и проценты по день фактической оплаты по курсу ЦБ РФ.Всего с 2022 года "дочка" Microsoft получила свыше 30 аналогичных исков от крупнейших российских компаний и организаций – "Северстали", "Аэрофлота", "Алросы", Банка России, "Мегафона", "Сургутнефтегаза" и других. Все они были удовлетворены.По итогам прошлого года чистая прибыль компании "Майкрософт Рус" выросла на 38,9%, до 174,114 миллиона рублей, а валовая прибыль снизилась на 21,4%, до 78,3 миллиона. Выручка компании сократилась на 23,6%, до 161,6 миллиона рублей. Уточняется, что единственным покупателем услуг в том году стало Microsoft Ireland Operations Limited.В отчетности за 2024 год также сообщалось, что корпорация Microsoft не рассматривает вопроса ликвидации ООО "Майкрософт Рус". Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

