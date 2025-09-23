Рейтинг@Mail.ru
Суд снял арест с части средств рыбколхоза "Восток-1" - РИА Новости, 23.09.2025
10:31 23.09.2025
Суд снял арест с части средств рыбколхоза "Восток-1"
Суд снял арест с части средств рыбколхоза "Восток-1" - РИА Новости, 23.09.2025
Суд снял арест с части средств рыбколхоза "Восток-1"
Арбитражный суд Приморья по жалобе АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" по иску Генпрокуратуры снял арест с части денежных средств компании, в том числе на... РИА Новости, 23.09.2025
происшествия
россия
владивосток
невельск
азиатско-тихоокеанский банк
альфа-банк
райффайзенбанк
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Приморья по жалобе АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" по иску Генпрокуратуры снял арест с части денежных средств компании, в том числе на обеспечение захода судов в порты и постановку их к причалам, следует из резолютивной части определения суда, которая есть в распоряжении РИА Новости. Ранее суд в качестве обеспечительных мер по иску ГП к компании арестовал все ее движимое и недвижимое имущество, в том числе суда и доли в уставных капиталах. Исключением стали только деньги рыбколхоза, предназначенные для зарплаты работникам, возмещения ущерба, выплаты долгов по алиментам, налогов и страховых взносов. Гендиректор компании Александр Сайфулин на прошлой неделе сообщал РИА Новости, что 13 судов находятся в море на рейдах в портах Владивостока, Невельска и Находки и не могут подойти к берегу из-за ареста счетов. "Арбитражный суд Приморского края, рассмотрев в судебном заседании заявление АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" о замене обеспечительных мер в рамках дела по исковому заявлению ГП РФ, определил заменить принятые определением суда от 26 августа обеспечительные меры", - указано в тексте резолютивной части определения арбитража. Так, в перечень исключенных из списка средств, на которые наложен арест, попали деньги на обязательное страхование жизни и здоровья членов экипажа судовладельцем, средства для обеспечения захода судов в порт, постановки к причалу и безопасной стоянки, бункеровки судов необходимым количеством топлива, для обеспечения жизнедеятельности судов и экипажей, транспортной безопасности. Суд разрешил возможность конвертации иностранной валюты в рубли для вышеперечисленных платежей, а также перевода денег на счета компании, открытые в РФ в российских банках для выплаты заработной платы. В частности, указаны "Азиатско-Тихоокеанский Банк", в Дальневосточный филиал ПАО "Банк ПСБ", филиал "Хабаровский" АО "Альфа-Банк" и Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк". Кроме того, суд обязал "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" представлять уполномоченному должностному лицу ФССП России не позднее двух рабочих дней со дня совершения соответствующей операции по перечислению денег контрагентам подтверждающие документы. "В удовлетворении заявленных требований в остальной части отказать", - указано в определении. Среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор". ГП требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба. Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
россия
владивосток
невельск
происшествия, россия, владивосток, невельск, азиатско-тихоокеанский банк, альфа-банк, райффайзенбанк
Происшествия, Россия, Владивосток, Невельск, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Альфа-банк, Райффайзенбанк
Суд снял арест с части средств рыбколхоза "Восток-1"

Суд снял арест с части средств рыбколхоза "Восток-1" по иску ГП

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Приморья по жалобе АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" по иску Генпрокуратуры снял арест с части денежных средств компании, в том числе на обеспечение захода судов в порты и постановку их к причалам, следует из резолютивной части определения суда, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее суд в качестве обеспечительных мер по иску ГП к компании арестовал все ее движимое и недвижимое имущество, в том числе суда и доли в уставных капиталах. Исключением стали только деньги рыбколхоза, предназначенные для зарплаты работникам, возмещения ущерба, выплаты долгов по алиментам, налогов и страховых взносов. Гендиректор компании Александр Сайфулин на прошлой неделе сообщал РИА Новости, что 13 судов находятся в море на рейдах в портах Владивостока, Невельска и Находки и не могут подойти к берегу из-за ареста счетов.
"Арбитражный суд Приморского края, рассмотрев в судебном заседании заявление АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" о замене обеспечительных мер в рамках дела по исковому заявлению ГП РФ, определил заменить принятые определением суда от 26 августа обеспечительные меры", - указано в тексте резолютивной части определения арбитража.
Так, в перечень исключенных из списка средств, на которые наложен арест, попали деньги на обязательное страхование жизни и здоровья членов экипажа судовладельцем, средства для обеспечения захода судов в порт, постановки к причалу и безопасной стоянки, бункеровки судов необходимым количеством топлива, для обеспечения жизнедеятельности судов и экипажей, транспортной безопасности. Суд разрешил возможность конвертации иностранной валюты в рубли для вышеперечисленных платежей, а также перевода денег на счета компании, открытые в РФ в российских банках для выплаты заработной платы. В частности, указаны "Азиатско-Тихоокеанский Банк", в Дальневосточный филиал ПАО "Банк ПСБ", филиал "Хабаровский" АО "Альфа-Банк" и Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк".
Кроме того, суд обязал "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" представлять уполномоченному должностному лицу ФССП России не позднее двух рабочих дней со дня совершения соответствующей операции по перечислению денег контрагентам подтверждающие документы.
"В удовлетворении заявленных требований в остальной части отказать", - указано в определении.
Среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор". ГП требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба.
Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
 
