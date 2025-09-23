https://ria.ru/20250923/sud-2043673069.html

Суд взыскал с экс-главы Иваново более трех миллионов рублей

Суд взыскал с экс-главы Иваново более трех миллионов рублей

РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Суд в Иваново по иску прокуратуры взыскал с бывшего главы города Владимира Шарыпова более 3 миллионов рублей неосновательного обогащения, сообщила прокуратура региона. В феврале прокуратура Ивановской области сообщала об обращении в суд с иском о взыскании с Шарыпова более 3,7 миллиона рублей неосновательного обогащения. По версии ведомства, в период с 2016 года по 2024 год он единолично принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат. В июне Ленинский районный суд в удовлетворении иска отказал. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, ведомство оспорило решение, вышестоящий суд его отменил и принял новое. "В Иванове суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего главы областного центра неосновательного обогащения в сумме более 3 миллионов рублей", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что решение суда вступило в законную силу. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры. Шарыпов покинул пост главы города в июне 2024 года. Депутаты Ивановской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию.

