В молдавской оппозиции прокомментировали суд над Гуцул

КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Суд над главой Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгенией Гуцул стал атакой на весь молдавский народ, а не только на гагаузов и русскоязычных жителей, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров оппозиционного Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе. "Мы видим в этом судилище атаку не только на гагаузов или русскоязычных граждан, а на весь молдавский народ. Делить граждан по языку или национальности - это вражеская стратегия разрушения государства. Мы не допустим, чтобы Молдову раскалывали изнутри. В конституции все равны перед законом и Богом - и именно это должно оставаться основой страны", - сказал Тарлев. Политик отметил, что судебный процесс над Гуцул и оппозиционными активистами проходил с нарушениями всех норм, моральных и законотворческих. "Процесс рассмотрели с космической скоростью, в обход всех процедур. Один судья, в первой инстанции, за считанные дни вынес приговор - семь лет заключения. Прямо в зале суда на Гуцул надели наручники на глазах малолетнего сына. Это грубейшее нарушение закона и антигуманные действия. Наше законодательство прямо запрещает такие меры к матерям с детьми", - сказал Тарлев. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

