Рейтинг@Mail.ru
В молдавской оппозиции прокомментировали суд над Гуцул - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 23.09.2025 (обновлено: 06:31 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/sud-2043655272.html
В молдавской оппозиции прокомментировали суд над Гуцул
В молдавской оппозиции прокомментировали суд над Гуцул - РИА Новости, 23.09.2025
В молдавской оппозиции прокомментировали суд над Гуцул
Суд над главой Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгенией Гуцул стал атакой на весь молдавский народ, а не только на гагаузов и русскоязычных жителей,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T06:24:00+03:00
2025-09-23T06:31:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
евгения гуцул
василий тарлев
майя санду
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Суд над главой Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгенией Гуцул стал атакой на весь молдавский народ, а не только на гагаузов и русскоязычных жителей, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров оппозиционного Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе. "Мы видим в этом судилище атаку не только на гагаузов или русскоязычных граждан, а на весь молдавский народ. Делить граждан по языку или национальности - это вражеская стратегия разрушения государства. Мы не допустим, чтобы Молдову раскалывали изнутри. В конституции все равны перед законом и Богом - и именно это должно оставаться основой страны", - сказал Тарлев. Политик отметил, что судебный процесс над Гуцул и оппозиционными активистами проходил с нарушениями всех норм, моральных и законотворческих. "Процесс рассмотрели с космической скоростью, в обход всех процедур. Один судья, в первой инстанции, за считанные дни вынес приговор - семь лет заключения. Прямо в зале суда на Гуцул надели наручники на глазах малолетнего сына. Это грубейшее нарушение закона и антигуманные действия. Наше законодательство прямо запрещает такие меры к матерям с детьми", - сказал Тарлев. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043647573.html
https://ria.ru/20250922/moldaviya-2043588966.html
https://ria.ru/20250923/moldavija-2043638215.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9651664f027a4d3c5e00aa8e77771bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, василий тарлев, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Василий Тарлев, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В молдавской оппозиции прокомментировали суд над Гуцул

Тарлев назвал суд над Гуцул атакой на весь молдавский народ

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Суд над главой Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгенией Гуцул стал атакой на весь молдавский народ, а не только на гагаузов и русскоязычных жителей, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров оппозиционного Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Молдавии рассказали о шагах в случае победы оппозиции
03:18
"Мы видим в этом судилище атаку не только на гагаузов или русскоязычных граждан, а на весь молдавский народ. Делить граждан по языку или национальности - это вражеская стратегия разрушения государства. Мы не допустим, чтобы Молдову раскалывали изнутри. В конституции все равны перед законом и Богом - и именно это должно оставаться основой страны", - сказал Тарлев.
Политик отметил, что судебный процесс над Гуцул и оппозиционными активистами проходил с нарушениями всех норм, моральных и законотворческих.
"Процесс рассмотрели с космической скоростью, в обход всех процедур. Один судья, в первой инстанции, за считанные дни вынес приговор - семь лет заключения. Прямо в зале суда на Гуцул надели наручники на глазах малолетнего сына. Это грубейшее нарушение закона и антигуманные действия. Наше законодательство прямо запрещает такие меры к матерям с детьми", - сказал Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Игорь Додон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Додон рассказал, почему власти Молдавии запугивают граждан перед выборами
Вчера, 18:15
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Молдавии сообщили о панике власти перед выборами
00:33
 
В миреМолдавияКишиневРоссияЕвгения ГуцулВасилий ТарлевМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала