"Сонные мухи". На Западе резко ответили на заявления Стубба о России
Уотсон: Стубб приведет Финляндию к безнадежной войне с Россией
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Высказывания президента Финляндии Александра Стубба приведут его страну и союзников к эскалации конфликта с Россией, заявил журналист Алан Уотсон в соцсети X.
"Стубб ведет ранее нейтральную Финляндию к заведомо проигрышной войне в российских степях. Не обращая внимания на предупреждения Барака Обамы о том, что в своем регионе Россия обладает нарастающим превосходством, Стубб и его европейские партнеры, похоже, как сонные мухи летят на войну с закаленной в боях Россией", — пишет Уотсон.
Журналист осудил заявления Стубба о том, что Россия не имеет права выступать против предложенных гарантий безопасности для Украины, включая размещение военных НАТО на ее территории. Он отметил, что если бы Никита Хрущев ответил аналогично Джону Кеннеди во время Карибского кризиса, заявив, что США "не имеют права вмешиваться в суверенные решения Кубы и России", то мир мог бы уже быть стерт с лица земли.
Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, однако настаивал на проведении переговоров в Москве. Он также подчеркивал, что гарантии безопасности Украины не могут обеспечиваться за счет России.
В Москве неоднократно отмечали, что размещение войск НАТО на территории Украины категорически неприемлемо. В таком случае Россия будет считать военных альянса законными целями. Заявления о возможности ввода контингента из стран-участниц НАТО на Украину, звучавшие в Великобритании и других странах Европы, в МИД России назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.