https://ria.ru/20250923/stubb-2043787724.html

"Сонные мухи". На Западе резко ответили на заявления Стубба о России

"Сонные мухи". На Западе резко ответили на заявления Стубба о России - РИА Новости, 23.09.2025

"Сонные мухи". На Западе резко ответили на заявления Стубба о России

Высказывания президента Финляндии Александра Стубба приведут его страну и союзников к эскалации конфликта с Россией, заявил журналист Алан Уотсон в соцсети X. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T16:31:00+03:00

2025-09-23T16:31:00+03:00

2025-09-23T16:32:00+03:00

в мире

россия

украина

финляндия

барак обама

никита хрущев

джон кеннеди (политик)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008601314_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_f7c855346b0bf85049697d87d797c586.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Высказывания президента Финляндии Александра Стубба приведут его страну и союзников к эскалации конфликта с Россией, заявил журналист Алан Уотсон в соцсети X."Стубб ведет ранее нейтральную Финляндию к заведомо проигрышной войне в российских степях. Не обращая внимания на предупреждения Барака Обамы о том, что в своем регионе Россия обладает нарастающим превосходством, Стубб и его европейские партнеры, похоже, как сонные мухи летят на войну с закаленной в боях Россией", — пишет Уотсон.Журналист осудил заявления Стубба о том, что Россия не имеет права выступать против предложенных гарантий безопасности для Украины, включая размещение военных НАТО на ее территории. Он отметил, что если бы Никита Хрущев ответил аналогично Джону Кеннеди во время Карибского кризиса, заявив, что США "не имеют права вмешиваться в суверенные решения Кубы и России", то мир мог бы уже быть стерт с лица земли.Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, однако настаивал на проведении переговоров в Москве. Он также подчеркивал, что гарантии безопасности Украины не могут обеспечиваться за счет России.В Москве неоднократно отмечали, что размещение войск НАТО на территории Украины категорически неприемлемо. В таком случае Россия будет считать военных альянса законными целями. Заявления о возможности ввода контингента из стран-участниц НАТО на Украину, звучавшие в Великобритании и других странах Европы, в МИД России назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250923/polsha-2043770332.html

https://ria.ru/20250923/vsu-2043769792.html

россия

украина

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, финляндия, барак обама, никита хрущев, джон кеннеди (политик), нато