Рейтинг@Mail.ru
Источник объяснил остановку эскалатора при подъеме Трампа к трибуне ГА ООН - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 23.09.2025 (обновлено: 23:37 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/ssha-2043865734.html
Источник объяснил остановку эскалатора при подъеме Трампа к трибуне ГА ООН
Источник объяснил остановку эскалатора при подъеме Трампа к трибуне ГА ООН - РИА Новости, 23.09.2025
Источник объяснил остановку эскалатора при подъеме Трампа к трибуне ГА ООН
Внезапная остановка эскалатора при подъёме президента США Дональда Трампа к трибуне Генассамблеи ООН была вызвана тем, что кто-то случайно привёл в действие... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T23:09:00+03:00
2025-09-23T23:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_0:0:2453:1380_1920x0_80_0_0_faa6185dbbffd191b009ef9ec8bfd8c0.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Внезапная остановка эскалатора при подъёме президента США Дональда Трампа к трибуне Генассамблеи ООН была вызвана тем, что кто-то случайно привёл в действие предохранительный механизм, рассказал РИА Новости источник в ООН. "Кто-то, кто был на эскалаторе перед президентом, случайно привёл в действие предохранительный механизм. Эскалатор был немедленно восстановлен и введён в эксплуатацию”, - сообщил источник агентству. Во вторник Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт при этом заявила, что, если остановка эскалатора была преднамеренной, то необходимо расследование этого инцидента.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043860772.html
https://ria.ru/20250923/tramp-2043791755.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_96:0:2232:1602_1920x0_80_0_0_6daa96da2bd93e4c2abb7554bd8b4865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Источник объяснил остановку эскалатора при подъеме Трампа к трибуне ГА ООН

Эскалатор с Трампом остановился из-за включения предохранительного механизма

© AP Photo / Yuki IwamuraДональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН
Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости. Внезапная остановка эскалатора при подъёме президента США Дональда Трампа к трибуне Генассамблеи ООН была вызвана тем, что кто-то случайно привёл в действие предохранительный механизм, рассказал РИА Новости источник в ООН.
"Кто-то, кто был на эскалаторе перед президентом, случайно привёл в действие предохранительный механизм. Эскалатор был немедленно восстановлен и введён в эксплуатацию”, - сообщил источник агентству.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп поприветствовал приговор по делу о покушении на него
Вчера, 22:21
Во вторник Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт при этом заявила, что, если остановка эскалатора была преднамеренной, то необходимо расследование этого инцидента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп не ответил на вопрос о возможном визите в Москву
Вчера, 16:52
 
В миреСШАДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала