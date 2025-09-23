https://ria.ru/20250923/ssha-2043865734.html

Источник объяснил остановку эскалатора при подъеме Трампа к трибуне ГА ООН

Источник объяснил остановку эскалатора при подъеме Трампа к трибуне ГА ООН - РИА Новости, 23.09.2025

Источник объяснил остановку эскалатора при подъеме Трампа к трибуне ГА ООН

Внезапная остановка эскалатора при подъёме президента США Дональда Трампа к трибуне Генассамблеи ООН была вызвана тем, что кто-то случайно привёл в действие... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T23:09:00+03:00

2025-09-23T23:09:00+03:00

2025-09-23T23:37:00+03:00

ООН, 23 сен - РИА Новости. Внезапная остановка эскалатора при подъёме президента США Дональда Трампа к трибуне Генассамблеи ООН была вызвана тем, что кто-то случайно привёл в действие предохранительный механизм, рассказал РИА Новости источник в ООН. "Кто-то, кто был на эскалаторе перед президентом, случайно привёл в действие предохранительный механизм. Эскалатор был немедленно восстановлен и введён в эксплуатацию”, - сообщил источник агентству. Во вторник Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт при этом заявила, что, если остановка эскалатора была преднамеренной, то необходимо расследование этого инцидента.

сша

2025

