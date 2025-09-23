https://ria.ru/20250923/ssha-2043859732.html

США должны перестать видеть в ООН врага, заявил Небензя

2025-09-23T22:13:00+03:00

ООН, 23 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. США должны перестать видеть в ООН врага, которой якобы мешает американской дипломатии на Ближнем Востоке, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. "Второй важный элемент - чтобы все это осознали и в Вашингтоне, перестав видеть в ооновских площадках и многосторонней дипломатии врага, которой якобы мешает американской дипломатии на земле. К сожалению, пока мы видим ровно противоположные тенденции", - сказал постпред на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Небензя добавил, что палестинцы - это не объект общественных экспериментов, а народ, который имеет суверенное право на существование и развитие.

в мире, ближний восток, сша, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон