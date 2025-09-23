https://ria.ru/20250923/ssha-2043858396.html
СМИ: осужденный по делу о покушении на Трампа попытался покончить с собой
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Райан Раут, признанный виновным по делу о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году, попытался покончить с собой в зале суда сразу после оглашения вердикта, сообщает телеканал Fox News. "Признанный виновным по делу о покушении на Трампа Райан Раут пытался покончить с собой в зале суда сразу после оглашения вердикта", - сообщает телеканал.
Fox News: обвиняемый в покушении на Трампа Раут пытался покончить с собой в суде