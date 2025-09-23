Рейтинг@Mail.ru
СМИ: осужденный по делу о покушении на Трампа попытался покончить с собой - РИА Новости, 23.09.2025
22:02 23.09.2025
СМИ: осужденный по делу о покушении на Трампа попытался покончить с собой
СМИ: осужденный по делу о покушении на Трампа попытался покончить с собой
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Райан Раут, признанный виновным по делу о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году, попытался покончить с собой в зале суда сразу после оглашения вердикта, сообщает телеканал Fox News. "Признанный виновным по делу о покушении на Трампа Райан Раут пытался покончить с собой в зале суда сразу после оглашения вердикта", - сообщает телеканал.
2025
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Райан Раут, признанный виновным по делу о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году, попытался покончить с собой в зале суда сразу после оглашения вердикта, сообщает телеканал Fox News.
"Признанный виновным по делу о покушении на Трампа Райан Раут пытался покончить с собой в зале суда сразу после оглашения вердикта", - сообщает телеканал.
Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Подозреваемого в покушении на Трампа признали виновным, сообщают СМИ
Вчера, 21:56
 
