Экс-советник Трампа пожелал ООН "покоиться с миром"
2025-09-23T18:45:00+03:00
в мире
ООН, 23 сен - РИА Новости. Экс-советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер пожелал ООН "покоиться с миром" на фоне того, как американский лидер произнес разгромную речь в отношении международной организации, чье финансирование он ранее сократил. "Покойся с миром #UNGA2025 (ГА ООН - ред.)", - написал он в соцсети X. Трамп в своем выступлении заявил, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив ее в расточительстве.
