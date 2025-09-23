Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Трампа пожелал ООН "покоиться с миром" - РИА Новости, 23.09.2025
18:45 23.09.2025
Экс-советник Трампа пожелал ООН "покоиться с миром"
Экс-советник Трампа пожелал ООН "покоиться с миром"
ООН, 23 сен - РИА Новости. Экс-советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер пожелал ООН "покоиться с миром" на фоне того, как американский лидер произнес разгромную речь в отношении международной организации, чье финансирование он ранее сократил. "Покойся с миром #UNGA2025 (ГА ООН - ред.)", - написал он в соцсети X. Трамп в своем выступлении заявил, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив ее в расточительстве.
в мире, сша, дональд трамп, джейсон миллер, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Джейсон Миллер, ООН
© AP Photo / Angelina KatsanisДональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Экс-советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер пожелал ООН "покоиться с миром" на фоне того, как американский лидер произнес разгромную речь в отношении международной организации, чье финансирование он ранее сократил.
"Покойся с миром #UNGA2025 (ГА ООН - ред.)", - написал он в соцсети X.
Трамп в своем выступлении заявил, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив ее в расточительстве.
У ООН есть огромный потенциал, заявил Трамп
В миреСШАДональд ТрампДжейсон МиллерООН
 
 
