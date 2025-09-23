Рейтинг@Mail.ru
В США демонтировали сеть, которая могла вывести из строя системы связи - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/ssha-2043789721.html
В США демонтировали сеть, которая могла вывести из строя системы связи
В США демонтировали сеть, которая могла вывести из строя системы связи - РИА Новости, 23.09.2025
В США демонтировали сеть, которая могла вывести из строя системы связи
Секретная служба США демонтировали сеть устройств, которая могла вывести из строя системы связи, устройства нашли в радиусе 56 километров от места проведения... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:39:00+03:00
2025-09-23T16:39:00+03:00
в мире
сша
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_51230acafd1e6cf77d73b48f45c80422.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Секретная служба США демонтировали сеть устройств, которая могла вывести из строя системы связи, устройства нашли в радиусе 56 километров от места проведения сессии Генассамблеи ООН. "Секретная служба США демонтировала сеть электронных устройств... которые были использованы для предъявления ряда угроз, связанных с телекоммуникационными сетями, в адрес высокопоставленных американских правительственных чиновников", - говорится в заявлении. Отмечается, что сеть состояла из более 300 SIM-серверов и 100 тысяч SIM-карт. "Эти устройства могли быть использованы для проведения широкого спектра атак на системы связи", - указано в релизе. По данным Секретной службы, устройства находились в радиусе 35 миль (56 километров - ред.) от места проведения Генассамблеи ООН. Отмечается, что ведомство проводит расследование. Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
https://ria.ru/20250923/gensek-2043782621.html
https://ria.ru/20250922/oon-2043453421.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718770_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1811f0640eefc5dab60c063effa30d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В США демонтировали сеть, которая могла вывести из строя системы связи

В США демонтировали сеть устройств, которая угрожала системам связи

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Секретная служба США демонтировали сеть устройств, которая могла вывести из строя системы связи, устройства нашли в радиусе 56 километров от места проведения сессии Генассамблеи ООН.
"Секретная служба США демонтировала сеть электронных устройств... которые были использованы для предъявления ряда угроз, связанных с телекоммуникационными сетями, в адрес высокопоставленных американских правительственных чиновников", - говорится в заявлении.
Генсек ООН Антониу Гутерреш на 80-й сессии Генассамблеи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Гутерреш с трибуны ГА ООН призвал к миру на Украине
16:18
Отмечается, что сеть состояла из более 300 SIM-серверов и 100 тысяч SIM-карт.
"Эти устройства могли быть использованы для проведения широкого спектра атак на системы связи", - указано в релизе.
По данным Секретной службы, устройства находились в радиусе 35 миль (56 километров - ред.) от места проведения Генассамблеи ООН.
Отмечается, что ведомство проводит расследование.
Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Опрос показал отношение американцев к ООН
Вчера, 09:46
 
В миреСШАООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала