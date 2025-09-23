https://ria.ru/20250923/ssha-2043789721.html

В США демонтировали сеть, которая могла вывести из строя системы связи

В США демонтировали сеть, которая могла вывести из строя системы связи

В США демонтировали сеть, которая могла вывести из строя системы связи

Секретная служба США демонтировали сеть устройств, которая могла вывести из строя системы связи, устройства нашли в радиусе 56 километров от места проведения...

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Секретная служба США демонтировали сеть устройств, которая могла вывести из строя системы связи, устройства нашли в радиусе 56 километров от места проведения сессии Генассамблеи ООН. "Секретная служба США демонтировала сеть электронных устройств... которые были использованы для предъявления ряда угроз, связанных с телекоммуникационными сетями, в адрес высокопоставленных американских правительственных чиновников", - говорится в заявлении. Отмечается, что сеть состояла из более 300 SIM-серверов и 100 тысяч SIM-карт. "Эти устройства могли быть использованы для проведения широкого спектра атак на системы связи", - указано в релизе. По данным Секретной службы, устройства находились в радиусе 35 миль (56 километров - ред.) от места проведения Генассамблеи ООН. Отмечается, что ведомство проводит расследование. Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.

сша

2025

Новости

