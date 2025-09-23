https://ria.ru/20250923/ssha-2043783007.html
США допускают введение новых рестрикций против России, заявил Рубио
2025-09-23T16:18:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США допускают введение новых рестрикций против России, но считают, что это навредит их посреднической роли в урегулировании конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио."В какой-то момент он (президент США Дональд Трамп - ред.) может решить ввести новые санкции… Когда мы решим ужесточить санкции, наши возможности выступать в роли посредника в урегулировании конфликта уменьшатся, и этот конфликт будет длиться еще два года, еще сотни тысяч людей погибнут", - сказал Рубио в эфире телеканала NBC.
