США допускают введение новых рестрикций против России, заявил Рубио - РИА Новости, 23.09.2025
16:18 23.09.2025 (обновлено: 16:31 23.09.2025)
США допускают введение новых рестрикций против России, заявил Рубио
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США допускают введение новых рестрикций против России, но считают, что это навредит их посреднической роли в урегулировании конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио."В какой-то момент он (президент США Дональд Трамп - ред.) может решить ввести новые санкции… Когда мы решим ужесточить санкции, наши возможности выступать в роли посредника в урегулировании конфликта уменьшатся, и этот конфликт будет длиться еще два года, еще сотни тысяч людей погибнут", - сказал Рубио в эфире телеканала NBC.
США допускают введение новых рестрикций против России, заявил Рубио

© AP Photo / Mandel NganМарко Рубио
© AP Photo / Mandel Ngan
Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США допускают введение новых рестрикций против России, но считают, что это навредит их посреднической роли в урегулировании конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"В какой-то момент он (президент США Дональд Трамп - ред.) может решить ввести новые санкции… Когда мы решим ужесточить санкции, наши возможности выступать в роли посредника в урегулировании конфликта уменьшатся, и этот конфликт будет длиться еще два года, еще сотни тысяч людей погибнут", - сказал Рубио в эфире телеканала NBC.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин заявил о разрушении части системы отношений России и США
Вчера, 14:51
 
