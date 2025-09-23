https://ria.ru/20250923/ssha-2043780052.html

США на ГА ООН будут говорить о реформах и эффективности организации

ООН, 23 сен - РИА Новости. США будут на Генассамблее ООН говорить о реформах и эффективности организации, заявила номинированная на пост заместителя постпреда Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Тэмми Брюс. "Президент (США Дональд Трамп) любит Нью-Йорк, признает важность ООН, совместную работу в мире, но это должно быть эффективно, функционально и доходить до людей. Мы беспокоимся, поэтому вы услышите сообщения о реформах, восстановлении", - сказала Брюс журналистам на входе в штаб-квартиру Всемирной Организации.

