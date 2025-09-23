Рейтинг@Mail.ru
США на ГА ООН будут говорить о реформах и эффективности организации - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/ssha-2043780052.html
США на ГА ООН будут говорить о реформах и эффективности организации
США на ГА ООН будут говорить о реформах и эффективности организации - РИА Новости, 23.09.2025
США на ГА ООН будут говорить о реформах и эффективности организации
США будут на Генассамблее ООН говорить о реформах и эффективности организации, заявила номинированная на пост заместителя постпреда Соединенных Штатов при... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:11:00+03:00
2025-09-23T16:11:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. США будут на Генассамблее ООН говорить о реформах и эффективности организации, заявила номинированная на пост заместителя постпреда Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Тэмми Брюс. "Президент (США Дональд Трамп) любит Нью-Йорк, признает важность ООН, совместную работу в мире, но это должно быть эффективно, функционально и доходить до людей. Мы беспокоимся, поэтому вы услышите сообщения о реформах, восстановлении", - сказала Брюс журналистам на входе в штаб-квартиру Всемирной Организации.
https://ria.ru/20250221/oon-2000717523.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d329756c17d682b4f1641f1cf28b6085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
США на ГА ООН будут говорить о реформах и эффективности организации

Тэмми Брюс: США на Генассамблее ООН обсудят реформы и эффективность организации

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости. США будут на Генассамблее ООН говорить о реформах и эффективности организации, заявила номинированная на пост заместителя постпреда Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Тэмми Брюс.
"Президент (США Дональд Трамп) любит Нью-Йорк, признает важность ООН, совместную работу в мире, но это должно быть эффективно, функционально и доходить до людей. Мы беспокоимся, поэтому вы услышите сообщения о реформах, восстановлении", - сказала Брюс журналистам на входе в штаб-квартиру Всемирной Организации.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
США сделали первый шаг к выходу из ООН
21 февраля, 10:08
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала