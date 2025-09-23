https://ria.ru/20250923/ssha-2043780052.html
США на ГА ООН будут говорить о реформах и эффективности организации
США на ГА ООН будут говорить о реформах и эффективности организации - РИА Новости, 23.09.2025
США на ГА ООН будут говорить о реформах и эффективности организации
США будут на Генассамблее ООН говорить о реформах и эффективности организации, заявила номинированная на пост заместителя постпреда Соединенных Штатов при... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:11:00+03:00
2025-09-23T16:11:00+03:00
2025-09-23T16:11:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. США будут на Генассамблее ООН говорить о реформах и эффективности организации, заявила номинированная на пост заместителя постпреда Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Тэмми Брюс. "Президент (США Дональд Трамп) любит Нью-Йорк, признает важность ООН, совместную работу в мире, но это должно быть эффективно, функционально и доходить до людей. Мы беспокоимся, поэтому вы услышите сообщения о реформах, восстановлении", - сказала Брюс журналистам на входе в штаб-квартиру Всемирной Организации.
https://ria.ru/20250221/oon-2000717523.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d329756c17d682b4f1641f1cf28b6085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
США на ГА ООН будут говорить о реформах и эффективности организации
Тэмми Брюс: США на Генассамблее ООН обсудят реформы и эффективность организации