США не будут воевать с "Хезболлах", заявил американский спецпосланник

2025-09-23T12:43:00+03:00

БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. США не планирует направлять войска и воевать с движением "Хезболлах", это продолжает делать Израиль, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак в интервью телеканалу Sky News Arabia. "Помощь ливанской армии в борьбе с терроризмом это крайне важно. Но более того мы делать не намерены. Мы не будем воевать с "Хезболлах". Израиль продолжит это делать, он бомбит объекты "Хезболлах" каждый день", - сказал Барак. По словам американского эмиссара, правительство Ливана должно принять твердое решение и начать практический процесс разоружения "Хезболлах" силами армии страны, при этом американский дипломат подтвердил факт того, что ливанские вооруженные силы менее подготовлены и вооружены чем "Хезболлах" и не способны силой забрать оружие у шиитского сопротивления. "Ситуация в ливане очень сложная. Ливан пережил гражданскую войну с 1976 года, потом война с Израилем, потом с Сирией, в стране царила коррупция в самых страшных ее проявлениях. Сегодня нет электричества, средств утилизации мусора, Центральный банк страны обанкрочен, а дефицит средств превышает 70 миллиардов долларов… Никто не хочет признавать, что марониты и сунниты не у власти. Практически власть в руках шиитов", - добавил Барак. Эмиссар отметил, что "Хезболлах" восстанавливает свои силы и ливанское правительство должно нести ответственность и делать свою работу, "но они хотят, чтобы Дуайт Эйзенхауэр придет и осуществит высадку красивого спецназа, чтобы те все решили. Но этого не произойдет, мы этого делать не будем, это не наша работа. Мы будем советовать, поддерживать, но в итоге они должны решить проблему сами. Но они боятся, что это приведет к гражданской войне", - пояснил он. Правительство Ливана 5 августа поручило армии предоставить план по государственной монополии на оружие до конца этого года, что фактически вводит запрет на владение им для всех, кроме армии. Командующий армии предоставил кабинету министров план разоружения шиитского движения "Хезболлах" уже 5 августа. Руководство "Хезболлах" назвало принятое кабмином решение "огромной ошибкой" и объявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений властей страны не было.

