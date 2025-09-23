Рейтинг@Mail.ru
США не будут воевать с "Хезболлах", заявил американский спецпосланник - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/ssha-2043720023.html
США не будут воевать с "Хезболлах", заявил американский спецпосланник
США не будут воевать с "Хезболлах", заявил американский спецпосланник - РИА Новости, 23.09.2025
США не будут воевать с "Хезболлах", заявил американский спецпосланник
США не планирует направлять войска и воевать с движением "Хезболлах", это продолжает делать Израиль, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:43:00+03:00
2025-09-23T12:43:00+03:00
в мире
израиль
ливан
сша
дуайт эйзенхауэр
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. США не планирует направлять войска и воевать с движением "Хезболлах", это продолжает делать Израиль, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак в интервью телеканалу Sky News Arabia. "Помощь ливанской армии в борьбе с терроризмом это крайне важно. Но более того мы делать не намерены. Мы не будем воевать с "Хезболлах". Израиль продолжит это делать, он бомбит объекты "Хезболлах" каждый день", - сказал Барак. По словам американского эмиссара, правительство Ливана должно принять твердое решение и начать практический процесс разоружения "Хезболлах" силами армии страны, при этом американский дипломат подтвердил факт того, что ливанские вооруженные силы менее подготовлены и вооружены чем "Хезболлах" и не способны силой забрать оружие у шиитского сопротивления. "Ситуация в ливане очень сложная. Ливан пережил гражданскую войну с 1976 года, потом война с Израилем, потом с Сирией, в стране царила коррупция в самых страшных ее проявлениях. Сегодня нет электричества, средств утилизации мусора, Центральный банк страны обанкрочен, а дефицит средств превышает 70 миллиардов долларов… Никто не хочет признавать, что марониты и сунниты не у власти. Практически власть в руках шиитов", - добавил Барак. Эмиссар отметил, что "Хезболлах" восстанавливает свои силы и ливанское правительство должно нести ответственность и делать свою работу, "но они хотят, чтобы Дуайт Эйзенхауэр придет и осуществит высадку красивого спецназа, чтобы те все решили. Но этого не произойдет, мы этого делать не будем, это не наша работа. Мы будем советовать, поддерживать, но в итоге они должны решить проблему сами. Но они боятся, что это приведет к гражданской войне", - пояснил он. Правительство Ливана 5 августа поручило армии предоставить план по государственной монополии на оружие до конца этого года, что фактически вводит запрет на владение им для всех, кроме армии. Командующий армии предоставил кабинету министров план разоружения шиитского движения "Хезболлах" уже 5 августа. Руководство "Хезболлах" назвало принятое кабмином решение "огромной ошибкой" и объявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений властей страны не было.
https://ria.ru/20250923/reuters-2043675899.html
https://ria.ru/20250923/putin-2043672571.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, дуайт эйзенхауэр, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, США, Дуайт Эйзенхауэр, Хезболла
США не будут воевать с "Хезболлах", заявил американский спецпосланник

Спецпосланник Барак: США не планируют направлять войска и воевать с "Хезболлой"

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 23 сен - РИА Новости. США не планирует направлять войска и воевать с движением "Хезболлах", это продолжает делать Израиль, заявил специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак в интервью телеканалу Sky News Arabia.
"Помощь ливанской армии в борьбе с терроризмом это крайне важно. Но более того мы делать не намерены. Мы не будем воевать с "Хезболлах". Израиль продолжит это делать, он бомбит объекты "Хезболлах" каждый день", - сказал Барак.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Reuters: Украина может потерять поддержку союзников в Европе из-за США
09:56
По словам американского эмиссара, правительство Ливана должно принять твердое решение и начать практический процесс разоружения "Хезболлах" силами армии страны, при этом американский дипломат подтвердил факт того, что ливанские вооруженные силы менее подготовлены и вооружены чем "Хезболлах" и не способны силой забрать оружие у шиитского сопротивления.
"Ситуация в ливане очень сложная. Ливан пережил гражданскую войну с 1976 года, потом война с Израилем, потом с Сирией, в стране царила коррупция в самых страшных ее проявлениях. Сегодня нет электричества, средств утилизации мусора, Центральный банк страны обанкрочен, а дефицит средств превышает 70 миллиардов долларов… Никто не хочет признавать, что марониты и сунниты не у власти. Практически власть в руках шиитов", - добавил Барак.
Эмиссар отметил, что "Хезболлах" восстанавливает свои силы и ливанское правительство должно нести ответственность и делать свою работу, "но они хотят, чтобы Дуайт Эйзенхауэр придет и осуществит высадку красивого спецназа, чтобы те все решили. Но этого не произойдет, мы этого делать не будем, это не наша работа. Мы будем советовать, поддерживать, но в итоге они должны решить проблему сами. Но они боятся, что это приведет к гражданской войне", - пояснил он.
Правительство Ливана 5 августа поручило армии предоставить план по государственной монополии на оружие до конца этого года, что фактически вводит запрет на владение им для всех, кроме армии. Командующий армии предоставил кабинету министров план разоружения шиитского движения "Хезболлах" уже 5 августа. Руководство "Хезболлах" назвало принятое кабмином решение "огромной ошибкой" и объявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений властей страны не было.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В США отреагировали на новое заявление Путина
09:31
 
В миреИзраильЛиванСШАДуайт ЭйзенхауэрХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала