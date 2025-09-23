https://ria.ru/20250923/ssha-2043689453.html

Эксперт оценил предложение Путина о продлении ограничений по ДСНВ

Эксперт оценил предложение Путина о продлении ограничений по ДСНВ - РИА Новости, 23.09.2025

Эксперт оценил предложение Путина о продлении ограничений по ДСНВ

Предложение президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в интересах... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в интересах США, так как они отстают в гонке вооружений, поделился мнением в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы, сказал Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия, отметил он. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, заявил Путин. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по ДСНВ на основе анализа обстановки, добавил глава государства. Россия полагает, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью, отметил Путин. "Путин дал понять, что одобрение российского предложения откроет возможности для российско-американского диалога по стратегической стабильности, а это, прежде всего, в интересах США, потому что они отстают в гонке вооружений, так что, возможно, (президент США Дональд - ред.) Трамп примет российское предложение", - сказал Батюк агентству. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Россия лидирует в гонке стратегических ядерных вооружений и явно опережает США по темпам обновления ядерной триады. "Кроме того, у России появились системы вооружений, которые, строго говоря, не входят в те системы, которые ограничивает договор СНВ-3, а именно межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты на подводных лодках и тяжелые бомбардировщики", - рассказал он, отметив, что это дает России возможность спокойно наращивать эти системы при соблюдении основных положений договора и выдвигать такого рода предложения. Согласятся ли на предложение США, сказать сложно, считает доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Но будучи в трезвой памяти и при том рациональном подходе, который иногда демонстрирует (президент США) Трамп, очевидно, это доброкачественное и логичное предложение", - отметил эксперт. Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления. Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны как Франция и Великобритания и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, владимир батюк, нато