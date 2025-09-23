Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 23.09.2025 (обновлено: 12:56 23.09.2025)
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 23.09.2025
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Украинские войска потеряли до 250 военнослужащих, четыре бронемашины, включая БМП Bradley в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 250 военнослужащих, четыре бронемашины, включая БМП Bradley в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Николайполье, Федоровка, Майское, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 250 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 250 военнослужащих, четыре бронемашины, включая БМП Bradley в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Николайполье, Федоровка, Майское, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.
