ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

2025-09-23T12:31:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 250 военнослужащих, четыре бронемашины, включая БМП Bradley в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Юг" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Николайполье, Федоровка, Майское, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.

