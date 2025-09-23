Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по цехам предприятия "Мотор Сич" ВПК Украины
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 23.09.2025 (обновлено: 14:35 23.09.2025)
ВС России нанесли удар по цехам предприятия "Мотор Сич" ВПК Украины
ВС России нанесли удар по цехам предприятия "Мотор Сич" ВПК Украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цехам предприятия "Мотор Сич" ВПК Украины, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Нанесен удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России", - отмечает МО РФ.Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
ВС России нанесли удар по цехам предприятия "Мотор Сич" ВПК Украины

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цехам предприятия "Мотор Сич" ВПК Украины, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Нанесен удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России", - отмечает МО РФ.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
