ВС России поразили одесский аэродром, откуда БПЛА атаковали Крым

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военные нанесли удар по местам хранения БПЛА, совершивших террористическую атаку на Крым, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым", - говорится в сводке Минобороны.Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.

