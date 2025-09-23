Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили одесский аэродром, откуда БПЛА атаковали Крым
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 23.09.2025 (обновлено: 14:36 23.09.2025)
ВС России поразили одесский аэродром, откуда БПЛА атаковали Крым
Российские военные нанесли удар по местам хранения БПЛА, совершивших террористическую атаку на Крым, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военные нанесли удар по местам хранения БПЛА, совершивших террористическую атаку на Крым, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым", - говорится в сводке Минобороны.Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военные нанесли удар по местам хранения БПЛА, совершивших террористическую атаку на Крым, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым", - говорится в сводке Минобороны.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
