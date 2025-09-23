Рейтинг@Mail.ru
Совкомбанк снижает ставки по рыночным ипотечным программам с 24 сентября - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 23.09.2025 (обновлено: 18:52 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/sovkombank-2043816544.html
Совкомбанк снижает ставки по рыночным ипотечным программам с 24 сентября
Совкомбанк снижает ставки по рыночным ипотечным программам с 24 сентября - РИА Новости, 23.09.2025
Совкомбанк снижает ставки по рыночным ипотечным программам с 24 сентября
ПАО "Совкомбанк" с 24 сентября 2025 года снижает ставки по рыночной ипотеке на первичном, вторичном рынках и по программе рефинансирования на 1-1,5%, сообщает... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:51:00+03:00
2025-09-23T18:52:00+03:00
экономика
совкомбанк
ипотека
кредит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043813174_0:134:2604:1599_1920x0_80_0_0_fd816eec38fd4e235e55597d835a1453.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. ПАО "Совкомбанк" с 24 сентября 2025 года снижает ставки по рыночной ипотеке на первичном, вторичном рынках и по программе рефинансирования на 1-1,5%, сообщает пресс-служба банка.Полная стоимость кредита на момент заключения договора составляет от 22,944% до 24,850%. Базовая процентная ставка на покупку квартиры и апартаментов в новостройке и на вторичке, на покупку дома с земельным участком и ИЖС, а также на приобретение коммерческой недвижимости составит от 21,49% годовых.Полная стоимость кредита на момент заключения договора составляет от 22,944% до 24,850%. Минимальная ставка по рыночным ипотечным программам составит 20,99% при соблюдении регулярного оборота по карте "Халва", то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 тысяч рублей в месяц, в течение всего срока кредитования.Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам составляет 50 миллионов рублей, срок – до 30 лет. Первоначальный взнос за счет собственных средств – не менее 20%, в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.Изучите все условия кредита (займа) на сайте в разделе Ипотека.Оценивайте свои финансовые возможности и риски.Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneTSxX6s5eg
https://ria.ru/20250911/ria-2041221650.html
https://ria.ru/20250825/vklady-2037517805.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043813174_148:0:2457:1732_1920x0_80_0_0_20d1af8f84b2224e6fda6680d4a59984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, совкомбанк, ипотека, кредит
Экономика, Совкомбанк, Ипотека, Кредит

Совкомбанк снижает ставки по рыночным ипотечным программам с 24 сентября

© Фото : Пресс-служба "Совкомбанка"ПАО "Совкомбанк"
ПАО Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Пресс-служба "Совкомбанка"
ПАО "Совкомбанк"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. ПАО "Совкомбанк" с 24 сентября 2025 года снижает ставки по рыночной ипотеке на первичном, вторичном рынках и по программе рефинансирования на 1-1,5%, сообщает пресс-служба банка.
Полная стоимость кредита на момент заключения договора составляет от 22,944% до 24,850%. Базовая процентная ставка на покупку квартиры и апартаментов в новостройке и на вторичке, на покупку дома с земельным участком и ИЖС, а также на приобретение коммерческой недвижимости составит от 21,49% годовых.
Илья Бродский - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Британия сняла санкции с экс-президента "Совкомбанка" Бродского
11 сентября, 15:28
Полная стоимость кредита на момент заключения договора составляет от 22,944% до 24,850%. Минимальная ставка по рыночным ипотечным программам составит 20,99% при соблюдении регулярного оборота по карте "Халва", то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 тысяч рублей в месяц, в течение всего срока кредитования.
Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам составляет 50 миллионов рублей, срок – до 30 лет. Первоначальный взнос за счет собственных средств – не менее 20%, в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.
Изучите все условия кредита (займа) на сайте в разделе Ипотека.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneTSxX6s5eg
Надпись Вклады в банке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках упала до 15,85 процента
25 августа, 17:59
 
ЭкономикаСовкомбанкИпотекаКредит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала