Совкомбанк снижает ставки по рыночным ипотечным программам с 24 сентября

Совкомбанк снижает ставки по рыночным ипотечным программам с 24 сентября - РИА Новости, 23.09.2025

Совкомбанк снижает ставки по рыночным ипотечным программам с 24 сентября

ПАО "Совкомбанк" с 24 сентября 2025 года снижает ставки по рыночной ипотеке на первичном, вторичном рынках и по программе рефинансирования на 1-1,5%, сообщает... РИА Новости, 23.09.2025

экономика

совкомбанк

ипотека

кредит

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. ПАО "Совкомбанк" с 24 сентября 2025 года снижает ставки по рыночной ипотеке на первичном, вторичном рынках и по программе рефинансирования на 1-1,5%, сообщает пресс-служба банка.Полная стоимость кредита на момент заключения договора составляет от 22,944% до 24,850%. Базовая процентная ставка на покупку квартиры и апартаментов в новостройке и на вторичке, на покупку дома с земельным участком и ИЖС, а также на приобретение коммерческой недвижимости составит от 21,49% годовых.Полная стоимость кредита на момент заключения договора составляет от 22,944% до 24,850%. Минимальная ставка по рыночным ипотечным программам составит 20,99% при соблюдении регулярного оборота по карте "Халва", то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 тысяч рублей в месяц, в течение всего срока кредитования.Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам составляет 50 миллионов рублей, срок – до 30 лет. Первоначальный взнос за счет собственных средств – не менее 20%, в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.Изучите все условия кредита (займа) на сайте в разделе Ипотека.Оценивайте свои финансовые возможности и риски.Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneTSxX6s5eg

2025

Новости

экономика, совкомбанк, ипотека, кредит