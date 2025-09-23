https://ria.ru/20250923/solntsev-2043789216.html

Евгений Солнцев утвердил перечень новых проектов для Оренбуржья

23.09.2025

Евгений Солнцев утвердил перечень новых проектов для Оренбуржья

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев утвердил перечень новых приоритетных проектов для Оренбуржья, например, участники спецоперации из региона и их... РИА Новости, 23.09.2025

УФА, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев утвердил перечень новых приоритетных проектов для Оренбуржья, например, участники спецоперации из региона и их семьи смогут в приоритетном порядке получать льготный заем на реализацию бизнес-идей. "Участники СВО и члены их семей смогут в приоритетном порядке получить льготный заём на реализацию бизнес-идей. Сегодня на заседании правительства Оренбургской области вместе с министрами и заместителями утвердили перечень новых приоритетных проектов для Оренбуржья", - сообщил губернатор области в своем Telegram-канале. По его словам, по сниженным процентным ставкам смогут получить заём и те, кто осуществляет деятельность на территории моногородов, в сфере сельского и лесного хозяйства, а также социальные предприятия. "По нашим подсчётам, до конца 2025 года это позволит получить малому и среднему бизнесу не менее 80 льготных займов на сумму порядка 150 миллионов рублей. Что касается участников спецоперации, с начала года льготными кредитами поддержаны пять бизнес-проектов", - сказал Солнцев.

