Евгений Солнцев утвердил перечень новых проектов для Оренбуржья - РИА Новости, 23.09.2025
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
16:36 23.09.2025
Евгений Солнцев утвердил перечень новых проектов для Оренбуржья
оренбургская область
оренбургская область
евгений солнцев
УФА, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев утвердил перечень новых приоритетных проектов для Оренбуржья, например, участники спецоперации из региона и их семьи смогут в приоритетном порядке получать льготный заем на реализацию бизнес-идей. "Участники СВО и члены их семей смогут в приоритетном порядке получить льготный заём на реализацию бизнес-идей. Сегодня на заседании правительства Оренбургской области вместе с министрами и заместителями утвердили перечень новых приоритетных проектов для Оренбуржья", - сообщил губернатор области в своем Telegram-канале. По его словам, по сниженным процентным ставкам смогут получить заём и те, кто осуществляет деятельность на территории моногородов, в сфере сельского и лесного хозяйства, а также социальные предприятия. "По нашим подсчётам, до конца 2025 года это позволит получить малому и среднему бизнесу не менее 80 льготных займов на сумму порядка 150 миллионов рублей. Что касается участников спецоперации, с начала года льготными кредитами поддержаны пять бизнес-проектов", - сказал Солнцев.
оренбургская область
оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Оренбург. Архивное фото
УФА, 23 сен – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев утвердил перечень новых приоритетных проектов для Оренбуржья, например, участники спецоперации из региона и их семьи смогут в приоритетном порядке получать льготный заем на реализацию бизнес-идей.
"Участники СВО и члены их семей смогут в приоритетном порядке получить льготный заём на реализацию бизнес-идей. Сегодня на заседании правительства Оренбургской области вместе с министрами и заместителями утвердили перечень новых приоритетных проектов для Оренбуржья", - сообщил губернатор области в своем Telegram-канале.
По его словам, по сниженным процентным ставкам смогут получить заём и те, кто осуществляет деятельность на территории моногородов, в сфере сельского и лесного хозяйства, а также социальные предприятия.
"По нашим подсчётам, до конца 2025 года это позволит получить малому и среднему бизнесу не менее 80 льготных займов на сумму порядка 150 миллионов рублей. Что касается участников спецоперации, с начала года льготными кредитами поддержаны пять бизнес-проектов", - сказал Солнцев.
Оренбургская областьОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
