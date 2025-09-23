https://ria.ru/20250923/soglashenie-2043807824.html

Госсекретарь США сделал заявление о мирном соглашении по Украине

Украине необходимо принять условия, согласованные в процессе переговоров по разрешению конфликта, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире NBC...

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украине необходимо принять условия, согласованные в процессе переговоров по разрешению конфликта, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире NBC News."Украинцы должны согласиться на сделку о мире", — подчеркнул он.Рубио также отметил, что для президента США Дональда Трампа урегулирование конфликта является приоритетной задачей. Тем не менее он не исключил, что Соединенные Штаты могут со временем выйти из переговорного процесса.В августе глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

