В Сочи расцвели краснокнижные крокусы
2025-09-23T16:30:00+03:00
2025-09-23T16:30:00+03:00
2025-09-23T16:31:00+03:00
СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Краснокнижные крокусы расцвели на горных склонах в Сочи на высоте более 2000 метров над уровнем моря, их цветение знаменует переход от лета к осени, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта "Роза Хутор". "На "Роза Хутор" расцвели крокусы. Увидеть эти редкие цветы можно на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Цветение крокусов знаменует в горах переход от лета к осени. Желтые и белые цветы украшают склоны в альпийской зоне курорта", - говорится в сообщении. Как рассказали в пресс-службе, на курорте "Роза Хутор" встречаются два вида крокусов — долинный с белыми цветами и Шарояна - с желтыми. Крокус долинный занесен в Красную книгу России и Краснодарского края, он находится под защитой государства. "Срывать краснокнижные растения строго запрещено законом, можно только любоваться ими. Для напоминания об этом на курорте установлены специальные аншлаги с призывом бережно относиться к природе", - приводит слова руководителя экологической службы "Роза Хутор" Дениса Рыльцева пресс-служба курорта. Цветение крокусов можно наблюдать до конца сентября. Рядом с ними обычно цветут синие колокольчики, горечавка - предвестник приближающихся заморозков.
