В Сочи расцвели краснокнижные крокусы
Хорошие новости
 
16:30 23.09.2025 (обновлено: 16:31 23.09.2025)
В Сочи расцвели краснокнижные крокусы
В Сочи расцвели краснокнижные крокусы
Краснокнижные крокусы расцвели на горных склонах в Сочи на высоте более 2000 метров над уровнем моря, их цветение знаменует переход от лета к осени, сообщили в... РИА Новости, 23.09.2025
хорошие новости
сочи
россия
краснодарский край
роза хутор
СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Краснокнижные крокусы расцвели на горных склонах в Сочи на высоте более 2000 метров над уровнем моря, их цветение знаменует переход от лета к осени, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта "Роза Хутор". "На "Роза Хутор" расцвели крокусы. Увидеть эти редкие цветы можно на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Цветение крокусов знаменует в горах переход от лета к осени. Желтые и белые цветы украшают склоны в альпийской зоне курорта", - говорится в сообщении. Как рассказали в пресс-службе, на курорте "Роза Хутор" встречаются два вида крокусов — долинный с белыми цветами и Шарояна - с желтыми. Крокус долинный занесен в Красную книгу России и Краснодарского края, он находится под защитой государства. "Срывать краснокнижные растения строго запрещено законом, можно только любоваться ими. Для напоминания об этом на курорте установлены специальные аншлаги с призывом бережно относиться к природе", - приводит слова руководителя экологической службы "Роза Хутор" Дениса Рыльцева пресс-служба курорта. Цветение крокусов можно наблюдать до конца сентября. Рядом с ними обычно цветут синие колокольчики, горечавка - предвестник приближающихся заморозков.
сочи
россия
краснодарский край
сочи, россия, краснодарский край, роза хутор
Хорошие новости, Сочи, Россия, Краснодарский край, Роза Хутор
В Сочи расцвели краснокнижные крокусы

Краснокнижные крокусы расцвели на горных склонах в Сочи

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Краснокнижные крокусы в Сочи
Краснокнижные крокусы в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Краснокнижные крокусы в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Краснокнижные крокусы расцвели на горных склонах в Сочи на высоте более 2000 метров над уровнем моря, их цветение знаменует переход от лета к осени, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта "Роза Хутор".
"На "Роза Хутор" расцвели крокусы. Увидеть эти редкие цветы можно на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Цветение крокусов знаменует в горах переход от лета к осени. Желтые и белые цветы украшают склоны в альпийской зоне курорта", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, на курорте "Роза Хутор" встречаются два вида крокусов — долинный с белыми цветами и Шарояна - с желтыми. Крокус долинный занесен в Красную книгу России и Краснодарского края, он находится под защитой государства.
"Срывать краснокнижные растения строго запрещено законом, можно только любоваться ими. Для напоминания об этом на курорте установлены специальные аншлаги с призывом бережно относиться к природе", - приводит слова руководителя экологической службы "Роза Хутор" Дениса Рыльцева пресс-служба курорта.
Цветение крокусов можно наблюдать до конца сентября. Рядом с ними обычно цветут синие колокольчики, горечавка - предвестник приближающихся заморозков.
В Краснодаре зацвели сливы "писсарди"
24 марта, 19:37
 
Хорошие новости
 
 
