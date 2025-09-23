https://ria.ru/20250923/sobyanin-2043740773.html
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 23.09.2025
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотных средств, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотных средств, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотных средств, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в мессенджере Max.
