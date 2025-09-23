Рейтинг@Mail.ru
02:42 23.09.2025 (обновлено: 02:46 23.09.2025)
ПВО уничтожила еще два БПЛА, атаковавших Москву
москва
безопасность
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще шести БПЛА."Силами ПВО Минобороны сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max.Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
москва, безопасность, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще шести БПЛА.
"Силами ПВО Минобороны сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
МоскваБезопасностьСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
