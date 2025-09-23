https://ria.ru/20250923/sobyanin-2043646445.html
ПВО уничтожила еще два БПЛА, атаковавших Москву
ПВО уничтожила еще два БПЛА, атаковавших Москву - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО уничтожила еще два БПЛА, атаковавших Москву
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще шести БПЛА."Силами ПВО Минобороны сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max.Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
