ПВО сбила пятый беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще четырех БПЛА."Силами ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max.Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
