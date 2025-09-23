Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила пятый беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:56 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/sobyanin-2043639965.html
ПВО сбила пятый беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила пятый беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО сбила пятый беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T00:56:00+03:00
2025-09-23T00:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще четырех БПЛА."Силами ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max.Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО сбила пятый беспилотник, летевший на Москву

Собянин: ПВО сбила пятый БПЛА, атаковавший Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще четырех БПЛА.
"Силами ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала