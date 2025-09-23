https://ria.ru/20250923/sobyani-2043644124.html

ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву

ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 23.09.2025

ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T01:43:00+03:00

2025-09-23T01:43:00+03:00

2025-09-23T01:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще пяти БПЛА."Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max.Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сергей собянин