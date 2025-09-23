https://ria.ru/20250923/sobyani-2043644124.html
ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще пяти БПЛА."Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max.Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
