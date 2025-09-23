Рейтинг@Mail.ru
Митрополит УПЦ рассказал о захвате собора в Черкассах - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/sobor-2043792935.html
Митрополит УПЦ рассказал о захвате собора в Черкассах
Митрополит УПЦ рассказал о захвате собора в Черкассах - РИА Новости, 23.09.2025
Митрополит УПЦ рассказал о захвате собора в Черкассах
Принадлежащие к раскольнической структуре ПЦУ захватчики Архангело-Михайловского собора канонической УПЦ в Черкассах на Украине стреляли в прихожан прямо в... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:57:00+03:00
2025-09-23T16:57:00+03:00
черкассы
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863435237_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e465295e4b1dbd3212677c6be6e31114.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Принадлежащие к раскольнической структуре ПЦУ захватчики Архангело-Михайловского собора канонической УПЦ в Черкассах на Украине стреляли в прихожан прямо в храме, заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) в обращении к патриарху Константинопольскому Варфоломею. "Самый большой православный храм Украины, Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, был захвачен сторонниками Епифания (глава ПЦУ Епифаний Думенко) в октябре прошлого года. При захвате были покалечены священники, монахи и миряне. Их травили слезоточивым газом, им ломали руки, ноги, зубы и головы. В них стреляли прямо внутри собора. На мне самом разрывали рясу на куски, сломали посох, а потом ударили дубиной по голове с такой силой, что случилось сотрясение мозга. От верной смерти меня спас только монашеский клобук, который смягчил удар", – говорится в обращении иерарха к патриарху Варфоломею, опубликованном на русском и греческом языках в его Telegram-канале. Черкасская епархия УПЦ 17 октября 2024 года сообщила, что сторонники ПЦУ со второй попытки захватили Архангело-Михайловский собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Позднее украинская полиция обвинила в хулиганстве сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), вручив подозрение двум мирянам и двум священнослужителям. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250923/ukraina-2043791493.html
черкассы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863435237_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f23b3a6df036415801c05430f76808e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черкассы, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Черкассы, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Митрополит УПЦ рассказал о захвате собора в Черкассах

Митрополит Феодосий: захватчики собора УПЦ стреляли в прихожан прямо в храме

© Фото : Черкаська єпархія УПЦМитрополит Черкасский и Каневский Феодосий
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Черкаська єпархія УПЦ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Принадлежащие к раскольнической структуре ПЦУ захватчики Архангело-Михайловского собора канонической УПЦ в Черкассах на Украине стреляли в прихожан прямо в храме, заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) в обращении к патриарху Константинопольскому Варфоломею.
"Самый большой православный храм Украины, Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, был захвачен сторонниками Епифания (глава ПЦУ Епифаний Думенко) в октябре прошлого года. При захвате были покалечены священники, монахи и миряне. Их травили слезоточивым газом, им ломали руки, ноги, зубы и головы. В них стреляли прямо внутри собора. На мне самом разрывали рясу на куски, сломали посох, а потом ударили дубиной по голове с такой силой, что случилось сотрясение мозга. От верной смерти меня спас только монашеский клобук, который смягчил удар", – говорится в обращении иерарха к патриарху Варфоломею, опубликованном на русском и греческом языках в его Telegram-канале.
Черкасская епархия УПЦ 17 октября 2024 года сообщила, что сторонники ПЦУ со второй попытки захватили Архангело-Михайловский собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Позднее украинская полиция обвинила в хулиганстве сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), вручив подозрение двум мирянам и двум священнослужителям.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В УПЦ заявили, что не дождались сочувствия от патриарха Варфоломея
16:51
 
ЧеркассыУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала