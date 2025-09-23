https://ria.ru/20250923/sobor-2043792935.html

Митрополит УПЦ рассказал о захвате собора в Черкассах

Митрополит УПЦ рассказал о захвате собора в Черкассах

Митрополит УПЦ рассказал о захвате собора в Черкассах

Принадлежащие к раскольнической структуре ПЦУ захватчики Архангело-Михайловского собора канонической УПЦ в Черкассах на Украине стреляли в прихожан прямо в... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Принадлежащие к раскольнической структуре ПЦУ захватчики Архангело-Михайловского собора канонической УПЦ в Черкассах на Украине стреляли в прихожан прямо в храме, заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) в обращении к патриарху Константинопольскому Варфоломею. "Самый большой православный храм Украины, Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, был захвачен сторонниками Епифания (глава ПЦУ Епифаний Думенко) в октябре прошлого года. При захвате были покалечены священники, монахи и миряне. Их травили слезоточивым газом, им ломали руки, ноги, зубы и головы. В них стреляли прямо внутри собора. На мне самом разрывали рясу на куски, сломали посох, а потом ударили дубиной по голове с такой силой, что случилось сотрясение мозга. От верной смерти меня спас только монашеский клобук, который смягчил удар", – говорится в обращении иерарха к патриарху Варфоломею, опубликованном на русском и греческом языках в его Telegram-канале. Черкасская епархия УПЦ 17 октября 2024 года сообщила, что сторонники ПЦУ со второй попытки захватили Архангело-Михайловский собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Позднее украинская полиция обвинила в хулиганстве сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), вручив подозрение двум мирянам и двум священнослужителям. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

