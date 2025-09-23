https://ria.ru/20250923/slovakiya-2043823563.html

Глава МИД Словакии встретится с Лавровым

Глава МИД Словакии встретится с Лавровым - РИА Новости, 23.09.2025

Глава МИД Словакии встретится с Лавровым

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что была достигнута договоренность о проведении встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. 23.09.2025

ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил РИА Новости, что была достигнута договоренность о проведении встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях ГА ООН."Мы уже договорились о встрече с моим коллегой Сергеем Лавровым, так что мы встретимся и обсудим все вопросы, как двусторонние, так и многосторонние", - заявил он на полях ГА ООН.

