https://ria.ru/20250923/sizo-2043719507.html

Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО

Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО - РИА Новости, 23.09.2025

Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО, а также подумать о создании в следственных изоляторах камер РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:42:00+03:00

2025-09-23T12:42:00+03:00

2025-09-23T12:42:00+03:00

общество

россия

константин чуйченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/31/1563463176_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_8b1eb1b26f244865dc0cb9fb9416c4e9.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО, а также подумать о создании в следственных изоляторах камер с улучшенными условиями. "Считаю, перечень дополнительных услуг может быть расширен - например, это может касаться размещения, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Кроме того, необходимо обсудить возможность введения камер с улучшенными условиями. Такие камеры могут быть организованы при строительстве новых СИЗО, а также в действующих изоляторах, где эти помещения можно переоборудовать. При этом, разумеется, должны соблюдаться абсолютно все требования по обеспечению безопасности", - сказал Чуйченко на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. По его словам, подозреваемые и обвиняемые могут обратиться в администрацию СИЗО за получением дополнительных бытовых и медико-санитарных услуг, которые оплачиваются за счёт собственных средств и оказываются при наличии в изоляторе соответствующих условий. В их число, например, входят: стирка, ремонт одежды и постельных принадлежностей; занятия спортом в специально оборудованных местах; выдача во временное пользование электронных книг или телевизора.

https://ria.ru/20250908/gosduma-2040527243.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, константин чуйченко