Рейтинг@Mail.ru
"Можно мечтать". Глава МИД Венгрии ответил на заявление Трампа о России - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/siyyarto-2043729776.html
"Можно мечтать". Глава МИД Венгрии ответил на заявление Трампа о России
"Можно мечтать". Глава МИД Венгрии ответил на заявление Трампа о России - РИА Новости, 23.09.2025
"Можно мечтать". Глава МИД Венгрии ответил на заявление Трампа о России
Венгрия не откажется от покупки российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью The Guardian... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:09:00+03:00
2025-09-23T13:09:00+03:00
в мире
россия
петер сийярто
венгрия
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023971007_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_cc8d61e8a7784d67572436d39fb75c0f.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Венгрия не откажется от покупки российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью The Guardian. "Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России - Прим.ред], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура. Если посмотреть на физическую инфраструктуру, то становится очевидно, что без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение страны", — говорится в публикации. Издание указало, что высказывания Сийярто прозвучали после того, как Трамп поставил условия по новым санкциям в отношении России в зависимость от того, перестанут ли страны НАТО покупать российскую нефть. В сентябре глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны альянса откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
https://ria.ru/20250923/putin-2043672571.html
https://ria.ru/20250920/es-2043194465.html
россия
венгрия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023971007_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_1a1ddd0d182907b6f6d22e2966827d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, петер сийярто, венгрия, москва, нато
В мире, Россия, Петер Сийярто, Венгрия, Москва, НАТО
"Можно мечтать". Глава МИД Венгрии ответил на заявление Трампа о России

Сийярто: Венгрия не перестанет покупать нефть из РФ, несмотря на требование США

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Венгрия не откажется от покупки российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью The Guardian.

"Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России - Прим.ред], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура. Если посмотреть на физическую инфраструктуру, то становится очевидно, что без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение страны", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В США отреагировали на новое заявление Путина
09:31
Издание указало, что высказывания Сийярто прозвучали после того, как Трамп поставил условия по новым санкциям в отношении России в зависимость от того, перестанут ли страны НАТО покупать российскую нефть.

В сентябре глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны альянса откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
ЕС не планирует новых ограничений на импорт российской нефти
20 сентября, 15:58
 
В миреРоссияПетер СийяртоВенгрияМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала