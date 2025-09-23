"Можно мечтать". Глава МИД Венгрии ответил на заявление Трампа о России

https://ria.ru/20250923/siyyarto-2043729776.html

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Венгрия не откажется от покупки российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью The Guardian. "Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России - Прим.ред], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура. Если посмотреть на физическую инфраструктуру, то становится очевидно, что без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение страны", — говорится в публикации. Издание указало, что высказывания Сийярто прозвучали после того, как Трамп поставил условия по новым санкциям в отношении России в зависимость от того, перестанут ли страны НАТО покупать российскую нефть. В сентябре глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны альянса откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.

