"Можно мечтать". Глава МИД Венгрии ответил на заявление Трампа о России
Сийярто: Венгрия не перестанет покупать нефть из РФ, несмотря на требование США
Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Венгрия не откажется от покупки российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью The Guardian.
"Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России - Прим.ред], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура. Если посмотреть на физическую инфраструктуру, то становится очевидно, что без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение страны", — говорится в публикации.
Издание указало, что высказывания Сийярто прозвучали после того, как Трамп поставил условия по новым санкциям в отношении России в зависимость от того, перестанут ли страны НАТО покупать российскую нефть.
В сентябре глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны альянса откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
