Рейтинг@Mail.ru
США понимают позицию Венгрии по закупкам энергоносителей, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/sijjarto-2043847294.html
США понимают позицию Венгрии по закупкам энергоносителей, заявил Сийярто
США понимают позицию Венгрии по закупкам энергоносителей, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.09.2025
США понимают позицию Венгрии по закупкам энергоносителей, заявил Сийярто
США понимают позицию Венгрии по закупкам российских энергоносителей, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на просьбу прокомментировать призыв... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T20:21:00+03:00
2025-09-23T20:21:00+03:00
в мире
сша
венгрия
европа
дональд трамп
петер сийярто
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. США понимают позицию Венгрии по закупкам российских энергоносителей, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на просьбу прокомментировать призыв президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от энергоносителей из РФ. Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей. "Послушайте, я вижу, что есть много европейцев, у которых сейчас есть надежда, что они смогут спровоцировать какой-то конфликт или стать свидетелями конфликта между американской администрацией и нашим правительством. Но это нереалистичная надежда, потому что мы постоянно вели переговоры с американцами по этому поводу. Я провел встречу и телефонный разговор с госсекретарем (США Марко – ред.) Рубио, объяснив ему наше географическое положение, и он проявил к нам понимание", - сказал он.
https://ria.ru/20250923/neft-2043845601.html
сша
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c50ca68e3866c0f1d19ad967ca32459e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венгрия, европа, дональд трамп, петер сийярто, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Венгрия, Европа, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
США понимают позицию Венгрии по закупкам энергоносителей, заявил Сийярто

Сийярто: США понимают позицию Венгрии по закупкам российских энергоносителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. США понимают позицию Венгрии по закупкам российских энергоносителей, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на просьбу прокомментировать призыв президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от энергоносителей из РФ.
Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей.
"Послушайте, я вижу, что есть много европейцев, у которых сейчас есть надежда, что они смогут спровоцировать какой-то конфликт или стать свидетелями конфликта между американской администрацией и нашим правительством. Но это нереалистичная надежда, потому что мы постоянно вели переговоры с американцами по этому поводу. Я провел встречу и телефонный разговор с госсекретарем (США Марко – ред.) Рубио, объяснив ему наше географическое положение, и он проявил к нам понимание", - сказал он.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от российской нефти
20:06
 
В миреСШАВенгрияЕвропаДональд ТрампПетер СийяртоГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала