Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил, что Брюссель запрещает ему общаться с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/sijjarto-2043754112.html
Сийярто заявил, что Брюссель запрещает ему общаться с Россией и Белоруссией
Сийярто заявил, что Брюссель запрещает ему общаться с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 23.09.2025
Сийярто заявил, что Брюссель запрещает ему общаться с Россией и Белоруссией
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что из Брюсселя каждый год пытаются запретить ему общаться с делегациями из... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:32:00+03:00
2025-09-23T14:32:00+03:00
в мире
венгрия
россия
брюссель
петер сийярто
виктор орбан
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
БУДАПЕШТ, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что из Брюсселя каждый год пытаются запретить ему общаться с делегациями из РФ и Белоруссии на сессии Генассамблеи ООН, но они ему не указ. "Каждый год нам говорят не встречаться с россиянами, не встречаться с белорусами, не встречаться с тем, не встречаться с другим, но я говорю, что никто из Брюсселя не может указывать мне, с кем встречаться, а с кем нет, потому что я министр иностранных дел суверенного венгерского правительства, суверенной Венгрии, так что ни (глава дипломатии ЕС - ред.) Каллас, ни другой брюссельский бюрократ или европейский политик не может мне указывать", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Министр подчеркнул, что всегда представляет национальные интересы Венгрии и использует площадку ООН для поддержания дипломатических связей. Сийярто также сообщил, что европейские коллеги при распределении между собой нарративов для дискуссий "точно знают, что мне этого давать не стоит, поскольку, будучи министром иностранных дел суверенного государства, я не веду переговоры в соответствии с брюссельскими нарративами и не высказываю здесь брюссельские тезисы, а представляю национальные интересы". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы. Сийярто ранее сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250923/reuters-2043676044.html
https://ria.ru/20250923/oon-2043744442.html
венгрия
россия
брюссель
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, сергей лавров, оон, евросоюз, генеральная ассамблея оон, белоруссия
В мире, Венгрия, Россия, Брюссель, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН, Белоруссия
Сийярто заявил, что Брюссель запрещает ему общаться с Россией и Белоруссией

Сийярто: Брюссель запрещает Венгрии общаться с Россией и Белоруссией на ГА ООН

© AP Photo / Darko VojinovicПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что из Брюсселя каждый год пытаются запретить ему общаться с делегациями из РФ и Белоруссии на сессии Генассамблеи ООН, но они ему не указ.
"Каждый год нам говорят не встречаться с россиянами, не встречаться с белорусами, не встречаться с тем, не встречаться с другим, но я говорю, что никто из Брюсселя не может указывать мне, с кем встречаться, а с кем нет, потому что я министр иностранных дел суверенного венгерского правительства, суверенной Венгрии, так что ни (глава дипломатии ЕС - ред.) Каллас, ни другой брюссельский бюрократ или европейский политик не может мне указывать", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский на ассамблее ООН
09:57
Министр подчеркнул, что всегда представляет национальные интересы Венгрии и использует площадку ООН для поддержания дипломатических связей.
Сийярто также сообщил, что европейские коллеги при распределении между собой нарративов для дискуссий "точно знают, что мне этого давать не стоит, поскольку, будучи министром иностранных дел суверенного государства, я не веду переговоры в соответствии с брюссельскими нарративами и не высказываю здесь брюссельские тезисы, а представляю национальные интересы".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы. Сийярто ранее сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
США придерживаются двойных стандартов в отношении ООН, считает эксперт
13:57
 
В миреВенгрияРоссияБрюссельПетер СийяртоВиктор ОрбанСергей Лавров: биография министра иностранных дел РоссииООНЕвросоюзГенеральная Ассамблея ООНБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала