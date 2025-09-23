Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево утром задержали на вылет 48 рейсов
12:44 23.09.2025 (обновлено: 12:56 23.09.2025)
В Шереметьево утром задержали на вылет 48 рейсов
В Шереметьево утром задержали на вылет 48 рейсов - РИА Новости, 23.09.2025
В Шереметьево утром задержали на вылет 48 рейсов
По состоянию на утро 23 сентября в аэропорту "Шереметьево" на вылет задержаны 48 рейсов, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По состоянию на утро 23 сентября в аэропорту "Шереметьево" на вылет задержаны 48 рейсов, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры."Двадцать второго - двадцать третьего сентября в аэропорту Шереметьево вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По состоянию на утро 23 сентября на вылет задержаны 48 рейсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных правилами.
2025
В Шереметьево утром задержали на вылет 48 рейсов

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По состоянию на утро 23 сентября в аэропорту "Шереметьево" на вылет задержаны 48 рейсов, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Двадцать второго - двадцать третьего сентября в аэропорту Шереметьево вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По состоянию на утро 23 сентября на вылет задержаны 48 рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных правилами.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
