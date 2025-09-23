В Шереметьево утром задержали на вылет 48 рейсов

https://ria.ru/20250923/sheremetevo-2043720806.html
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По состоянию на утро 23 сентября в аэропорту "Шереметьево" на вылет задержаны 48 рейсов, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры."Двадцать второго - двадцать третьего сентября в аэропорту Шереметьево вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По состоянию на утро 23 сентября на вылет задержаны 48 рейсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных правилами.
