https://ria.ru/20250923/sheremetevo-2043720806.html

В Шереметьево утром задержали на вылет 48 рейсов

В Шереметьево утром задержали на вылет 48 рейсов - РИА Новости, 23.09.2025

В Шереметьево утром задержали на вылет 48 рейсов

По состоянию на утро 23 сентября в аэропорту "Шереметьево" на вылет задержаны 48 рейсов, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:44:00+03:00

2025-09-23T12:44:00+03:00

2025-09-23T12:56:00+03:00

общество

шереметьево (аэропорт)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031921091_0:90:3066:1814_1920x0_80_0_0_65f0f89423c3ea0eb3ba40c84d5d31ba.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. По состоянию на утро 23 сентября в аэропорту "Шереметьево" на вылет задержаны 48 рейсов, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры."Двадцать второго - двадцать третьего сентября в аэропорту Шереметьево вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По состоянию на утро 23 сентября на вылет задержаны 48 рейсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных правилами.

https://ria.ru/20250923/moskva-2043697871.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура